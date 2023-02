Tragédia no Litoral de SP: transportadora de Ribeirão Preto coloca unidades para arrecadar mantimentos

Empresa conta com 170 pontos de coleta em prol de vítimas das fortes chuvas, afirma diretor. Saiba como doar. Voluntários se unem em Ribeirão Preto para ajudar vítimas de chuvas no Litoral Norte de SP

A transportadora RTE Rodonaves, fundada em Ribeirão Preto (SP), colocou as suas unidades de distribuição para arrecadar mantimentos que serão destinados às vítimas das fortes chuvas no Litoral Norte paulista.

O diretor de gente e gestão da empresa, Oswaldo Brizon, explica que são mais de 170 pontos de coleta espalhados pelo país. De acordo com ele, as arrecadações estão sendo encaminhadas a um centro de distribuição em Caraguatatuba (SP), a 26 km de São Sebastião (SP), uma das áreas mais afetadas pelo temporal.

“Nosso gestor da unidade [em Caraguatatuba], com apoio de outras pessoas, se mobilizou junto à Defesa Civil e instituições religiosas. Isso faz com que todos os mantimentos cheguem às pessoas. A recompensa é a gratidão em poder agradar o próximo”, conta o profissional.

Ainda de acordo com o diretor, as doações serão levadas pelos caminhões da companhia até as cidades afetadas pelas chuvas. Também há barcos de parceiros empenhados na ação. O objetivo é ajudar pessoas que precisaram sair de casa.

Transportadora de Ribeirão Preto, SP, criou pontos de coleta de mantimentos em prol de vítimas de chuvas no Litoral Norte de SP

Quais itens são aceitos?

A transportadora informou que estão sendo arrecadados os seguintes produtos:

Cestas básicas;

Água mineral;

Kits de higiene e limpeza;

Cobertores;

Colchões;

Travesseiros;

Roupas de cama.

Onde e até quando doar?

A lista de unidades pode ser consultada por meio do site. Além de Ribeirão Preto, a empresa também conta, na região, com unidades em municípios como Jaboticabal (SP), Sertãozinho (SP), Franca (SP) e Barretos (SP). A coleta está prevista para terminar em 10 de março.

Tragédia

O último balanço divulgado pelo Governo de São Paulo (SP) indica que, até a noite da quarta-feira (22), 48 pessoas já haviam morrido em função do temporal que atingiu o Litoral Norte paulista no último fim de semana.

Há outras 38 desaparecidas, segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Além do trabalho de resgate, as equipes atuam para desobstruir o acesso por terra. Veja a situação das estradas na região:

Rio-Santos: o trecho até a Barra do Sahy está liberado. Entre os pontos interditados, há um ponto bloqueado totalmente na Praia Preta e outros nove com bloqueios parciais por causa de deslizamento de terra, entre eles, o trecho de Maresias.

Mogi Bertioga: segue completamente bloqueada, com previsão de ao menos dois meses para liberação.

Rodovia dos Tamoios (SP-99): principal rota alternativa entre o litoral norte de SP e São Paulo , está liberada.

Veja onde ficam as cidades do Litoral Norte mais afetadas pela chuva

