Tragédia no litoral de SP: veja onde e como fazer doações na região de Piracicaba

Postos em bases das rodovias, prefeituras e PM recolhem doações de água, alimentos não perecíveis e roupas para vítimas do temporal recorde que atingiu o litoral Norte de São Paulo. Ponto de arrecadação de doações em Campinas (SP)

Caíque Santos

Prefeituras, concessionárias de rodovias e Polícia Militar na região de Piracicaba (SP) montaram uma força-tarefa para arrecadar doações aos moradores do Litoral Norte de São Paulo atingidos pela chuva recorde que matou pelo menos 48 pessoas.

LEIA MAIS:

TRAGÉDIA NO LITORAL: chuva devastadora provoca dezenas de mortes em São Sebastião

VÍTIMAS: Saiba quem são os mortos

Conheça a Vila Sahy, uma das áreas mais atingidas pelo temporal

Entre o que pode ser doado, estão água, alimentos não perecíveis, roupas e produtos de higiene pessoal. O g1 Piracicaba lista abaixo os pontos de arrecadação na região e vai atualizar esta matéria sempre que um novo ponto de arrecadação for divulgado.

Prefeituras

Limeira

O Fundo Social recebe, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), das 8h às 17h, doação de água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, roupas e cobertores limpos e em bom estado de uso. As doações devem ser entregues em frente à portaria principal da Prefeitura de Limeira.

As doações serão repassadas ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que está atendendo as famílias.

Nova Odessa

O Fundo Social também recebe doações. Os produtos podem ser entregues diretamente na sede do Fundo, na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (junto ao Espaço Melhor Idade), nos dias úteis, das 8h às 16h.

O caminhão com o primeiro carregamento de itens arrecadados deve se dirigir para uma central de triagem indicada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo já neste final de semana.

Rodovias

Postos em trechos de rodovias na região de Piracicaba (SP) estão recolhendo doações de água e alimentos não perecíveis às vítimas da tragédia. De acordo com as concessionárias, os postos estarão em bases operacionais.

Via Anhanguera (SP-330)

Km 118 Norte – Nova Odessa

Km 152 Norte – Limeira

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)

Km 150 Sul – Limeira

Rodovia Engenheiro João Tosello ou Deputado Laércio Corte (SP-147)

Km 126,500 – Iracemápolis

Km 89 – Engenheiro Coelho

Polícia Militar

Bases da Polícia Militar também estão recolhendo doações para as vítimas da tragédia no Litoral Norte, em várias cidades da região. Veja abaixo os endereços:

Águas de São Pedro:

Avenida Ângelo Nogueira Vila, s/n

Capivari:

Alameda Faustina Franchi Annichino, 1.137

Charqueada:

Rua Ítalo Lorandi, 65 – Centro

Elias Fausto:

Rua XV de Novembro, 907 – Centro

Mombuca:

Estrada Arlindo Batagin, 1 – Jd. Oliveiras

Piracicaba:

Sede do CPI 9 e 10ºBPMI – Rua Américo Vespúcio, 300 – São Luís

Base da 1ª Companhia – Rua Bogotá, 520 – Jardim Esplanada

Base da 4ª Companhia – Avenida Dr. Paulo de Moraes, 328 – Jd. Paulista

Base da 5ª Companhia – Rua João Eugênio Piedade, 337 – Santa Terezinha

Rafard:

Praça da Independência, s/n

Rio das Pedras:

Rua São Vicente de Paula, 35 – Bom Jesus

Saltinho:

Avenida Sete de Setembro, 1.435

São Pedro:

Rua Madame Estela de Azevedo, 1.083

Entidades e empresas

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) começa nesta quinta-feira (23) uma campanha em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e entidades de classe locais para arrecadar doações. Até 10 de março é possível doar roupas, agasalhos e cobertores.

Pontos de arrecadação: Acipi, Coplacana, Simespi, CDL, Sincop, Sincomércio, Grupo Aversa, Rede Drogal (todas as lojas), Polar Distribuidora, Grande Bazar Santos.

Empresas e entidades que tiverem interesse em se transformar em um ponto de arrecadação, pode entrar em contato pelo e-mail comunicacao@acipi.com.br. O mesmo canal de comunicação é válido para outras informações.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa