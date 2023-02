Tragédia no Litoral Norte de SP: empresas da região de Campinas doam 18 mil caixas de remédios e 3 toneladas de produtos de limpeza

Temporal devastador no fim de semana provocou pelo menos 48 mortes e deixou dezenas de pessoas desaparecidas. Saiba onde e como fazer doações na região de Campinas. Caixas com medicamentos da EMS direcionados ao Litoral Norte de SP

EMS/Arquivo Pessoal

Empresas da região de Campinas (SP) se uniram ao esforço coletivo para auxiliar as vítimas do temporal que devastou o Litoral Norte de São Paulo no fim de semana. Nesta quarta-feira (22), o laboratório farmacêutico EMS divulgou doações de 18 mil caixas de medicamentos, e a fabricante de produtos de limpeza e higiene Ypê comunicou a destinação de 3 toneladas de produtos diversos.

O balanço da Defesa Civil aponta 48 mortes, entre elas, 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. A maior parte das mortes ocorreu na Vila do Sahy, onde ocorreram vários deslizamentos. Além disso, dezenas de pessoas estão desaparecidas, segundo o governo de São Paulo.

Doações de medicamentos

A EMS destacou que todos os medicamentos foram destinados para a prefeitura de São Sebastião. A lista com 381 mil comprimidos e 10 mil frascos de remédios inclui antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos. Segundo a empresa, a distribuição é feita pela administração pública regional.

“Desde esta última segunda-feira, a empresa mobilizou prontamente sua fábrica em Hortolândia e seu centro logístico em Jaguariúna, além de uma rede de farmácia parceira que atua diretamente na região litorânea para organizar o envio até a região afetada”, diz trecho da nota.

A ação da empresa foi dividida em duas etapas: na terça-feira foram encaminhadas 11,4 mil caixas pela rede de farmácia da região, enquanto na manhã desta quarta-feira o laboratório fez uma remessa com aproximadamente 6,4 mil medicamentos do centro logístico para São Sebastião.

Agentes da Defesa Civil em ação conjunta com equipes de resgate na Vila Sahy

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO

LEIA MAIS

Tragédia no litoral de SP: veja onde e como fazer doações na região de Campinas

Turista de Hortolândia registra em vídeo estragos e volta do litoral de SP após chuva recorde

Defesa Civil de Campinas localiza 66 moradores em cidades do litoral Norte de SP; maioria estava em Maresias

Tragédia no litoral de SP: pedagoga de Campinas consegue contato com filha em Maresias após 56 horas

Produtos de limpeza e higiene

A empresa Ypê, que tem matriz em Amparo (SP), estima beneficiar 1.150 famílias com doações de quase 3 toneladas de produtos, incluindo frascos de água sanitária, desinfetantes e sabões em barra.

A entrega começou segunda, por meio de parceria entre empresa e instituições como o Instituto Verdescola, Fundação 10 de Agosto e Fundo Social de Solidariedade do governo de São Paulo. Os produtos foram para Bertioga, São Sebastião, Guarujá, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Ferla