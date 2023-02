Tragédia no Taquaral: polícia admite inquérito estendido após IC pedir 90 dias para finalizar laudo diante de ‘complexidade do caso’

Queda de eucalipto gigante em Campinas provocou morte de criança e deixou jovem gravemente ferida em 24 de janeiro. Delegado do 4º DP destaca sequência de depoimentos sobre tragédia, espera laudos de institutos nesta semana, mas ressalta que apuração será prorrogada. Área do 4º Distrito Policial, em Campinas

A Polícia Civil em Campinas (SP) confirmou nesta segunda-feira (13) que já dá como certa a necessidade de prorrogar o inquérito onde apura a morte de Isabela Tiburcio Fermino, de 7 anos, após ela ser atingida por um eucalipto gigante na Lagoa do Taquaral. O acidente foi em 24 de janeiro e na ocasião a engenheira ambiental Gabriela de Araújo Rodrigues, de 27, também ficou gravemente ferida.

A criança estava no parque para celebrar o aniversário de uma prima, e a jovem caminhava com o namorado quando ambas foram atingidas por uma árvore com 20 metros de altura. A Lagoa do Taquaral, principal área pública de lazer da cidade, está fechada desde a data do acidente e a previsão para a reabertura dela e mais 14 bosques e parques aos visitantes ainda é incerta, diz a prefeitura.

Ao g1, o delegado do 4º Distrito Policial, Maurício Geremonte, explicou que o Instituto de Criminalística (IC) solicitou à 1ª Delegacia Seccional um prazo de mais 90 dias para finalizar um laudo onde trata de “levantamento do local” e inclui avaliações da área de engenharia.

O pedido do IC foi formalizado em 9 de fevereiro e, com isso, o inquérito não será concluído até a data em que a tragédia completa 30 dias. O caso é investigado como “morte acidental”.

Sequência de depoimentos

Nesta semana, a Polícia Civil também prevê continuidade dos depoimentos sobre o caso, mas a quantidade de pessoas que serão ouvidas e a identidade delas não foi confirmada.

Após o acidente, Geremonte já ouviu o coordenador da Defesa Civil na metrópole, Sidnei Furtado, mas o conteúdo não foi divulgado. Além disso, ele ressaltou que as convocações serão feitas de acordo com o “interesse da investigação” ao ser questionado se integrantes da prefeitura serão ouvidos.

Ao g1, o pai da menina morta no acidente, Sérgio Fermino explicou que ainda não foi chamado. Já Gabriela, que recebeu alta do Hospital Mário Gatti após ficar dez dias internada para procedimentos cirúrgicos e início de recuperação, contou que o depoimento dela está previsto para março.

“A fase de depoimentos está se concluindo”, falou o delegado sobre o andamento dos trabalhos.

Buscas por imagens e análises

Ainda segundo a polícia, investigadores trabalham no levantamento de gravações internas e externas ao parque da Lagoa do Taquaral que possam ser usadas nas apurações.

Além disso, o delegado afirmou que espera receber nesta semana os laudos dos institutos de Pesquisa Tecnológica (IPT) e Biológico (IB) de SP sobre a queda do eucalipto. Os documentos apontam o solo encharcado como provável causa do tombamento da árvore, mas também indicam que idade, as raízes pouco desenvolvidas e o solo pobre podem ter contribuído para o fato.

Apuração pelo MP

Pela manhã, o Ministério Público em São Paulo (MP-SP) confirmou que houve abertura de um procedimento para apurar o caso, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. “Dentre as várias diligências, [o MP] solicitou também parecer técnico do Caex (órgão técnico do MP-SP) para se examinar as condições fitossanitárias das árvores do Parque”, diz texto da assessoria.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a prefeitura informou à época do acidente que colabora com a investigação e prestará todos os esclarecimentos necessários. Além disso, ressaltou que se solidariza com as famílias das vítimas e se colocou à disposição para prestar todo o auxílio necessário.

Após o acidente, o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), pediu à população que evite circular em áreas com muitas árvores. “Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumenta o risco de quedas de árvores”.

