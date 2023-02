Tragédia no Taquaral: sobrevivente de queda de árvore gigante recebe alta após 10 dias internada

Gabriela de Araújo Rodrigues, de 27 anos, estava internada desde 24 de janeiro e chegou a ficar na UTI para colocar oito pinos na coluna; confira relato. Jovem terá acompanhamento ambulatorial. Gabriela de Araújo Rodrigues ficou ferida após ser atingida por árvore no Taquaral

A engenheira ambiental Gabriela de Araújo Rodrigues, sobrevivente da queda de um eucalipto de 20 metros na Lagoa do Taquaral, em Campinas (SP), recebeu alta do Hospital Mário Gatti no fim da manhã desta sexta-feira (3) após permanecer dez dias internada e passar por dois procedimentos cirúrgicos. O acidente em 24 de janeiro terminou com a morte de Isabela Tiburcio Fermino, de 7.

Segundo a Rede Mário Gatti, a jovem foi encaminhada para acompanhamento ambulatorial com a equipe que a operou e outras necessidades serão atendidas pelos ambulatórios de especialidades.

Em meio à recuperação gradativa e fragilizada pelos danos físicos e psicológicos sofridos, a jovem de 27 anos contou ao g1 nesta semana sobre o que ela lembrou do resgate. Gabriela havia sido transferida da UTI para um quarto de enfermaria na segunda-feira e afirmou que, sem ter perdido a consciência apesar da dor, ouviu um relato que podia indicar suposto problema na árvore que caiu.

“Eu ouvi alguém dizer, acredito que pelo comentário seja um funcionário, que ‘ele já tinha avisado sobre essa árvore’. Ou seja, já tinha indícios de problemas na árvore, entretanto, disse que ‘falavam para eles apenas podar'”, relatou Gabriela. Confira, no fim desta reportagem, a posição da prefeitura.

A engenheira disse que ficou caída e imobilizada logo após a queda do eucalipto, à espera do resgate, e, por isso, não conseguiu identificar quem era o autor da fala.

Laudos dos institutos de Pesquisa Tecnológica (IPT) e Biológico (IB) de SP que analisaram a árvore apontaram o solo encharcado como uma provável causa do tombamento da árvore. O documento também indicou que idade, as raízes pouco desenvolvidas e o solo pobre podem ter contribuído.

Diante do contexto, Gabriela sinalizou que deve acionar o Poder Judiciário com o propósito de “deixar a prefeitura ciente da necessidade de fazer os reparos necessários e para que não aconteça de novo”.

Piquenique e corrida por impulso

O acidente com Gabriela ocorreu quando ela estava na terceira volta pelo parque com o namorado, e aproveitava o fato de que o tempo estava aberto. Antes, ela havia cogitado ir embora, mas estendeu o passeio que não tem hábito de realizar em dias úteis e se surpreendeu com a beleza do piquenique organizado pela família de Isabela, que estava no local para celebrar o aniversário de uma prima.

Gabriela e a mãe deixaram Campinas (SP) para morar em Sumaré (SP) desde 2009, enquanto Isabela residia com os pais em Hortolândia (SP). Segundo a jovem, nada de diferente havia se percebido.

“Eu olhei, e falei: ‘Olha, que bonitinho!’. Então eu ouvi um estalo e percebi as pessoas correndo. Por impulso comecei a correr, não entendi o que estava acontecendo. Só entendi quando senti os galhos em cima de mim. Não perdi consciência em momento algum. Os galhos me empurraram, não fiquei embaixo. Minha coluna torceu, da parte do quadril para baixo não sentia nada, minha coluna estava comprimida. Graças a Deus fui resgatada rápida”, explicou sobre o dia do acidente.

As lesões sofridas, segundo a engenheira, foram: uma vértebra “de transição” quebrada que exigiu dois procedimentos cirúrgicos, além de uma fratura na costela que também gerou uma pequena lesão no rim. Ela está em estado estável, deixou a UTI na segunda-feira e sabe que precisará de fisioterapia durante uma recuperação gradativa. Ela não perdeu os movimentos de membros, mas menciona que neste momento houve uma “perda de força motora”, que a equipe médica destaca ser provisória.

“Fiz a cirurgia de coluna, tive que colocar oito parafusos para descomprimir e alinhar. Depois disso eu tive que fazer uma reparatória porque um dos parafusos não tinha ficado certinho no lugar […] No início foram movimentos só nas pontinhas dos dedos, depois formigamento, hoje está melhor consigo alguns movimentos. Acredito que essa semana já saia do hospital”.

Gabriela contou ainda que precisou, neste período de internação no Hospital Mário Gatti, colocar um dreno por conta de secreção pulmonar. A recuperação é demorada. “Sinto medo do que aconteceu, me dá ansiedade, não sei se precisarei de um acompanhamento psicológico para lidar com isso porque a cena muitas vezes vem na minha mente. Hoje estou me sentindo muito grata, nasci de novo”, falou.

Aprovação em concurso

Durante o período de internação, Gabriela recebeu a notícia de que foi aprovada em um concurso público de Hortolândia para atuar na Saúde, com foco na área de zoonoses. A mãe, Neusa Rodrigues, foi quem levou os documentos necessários para assegurar a vaga da filha no novo trabalho.

“Era algo que eu almejava [aprovação no concurso público] Um dia de cada vez. Agora é ter paciência para a recuperação que não é tão rápida. Grata por estar saindo dessa situação mais difícil e animada para voltar para casa e começar a fisioterapia e voltar a andar como antes”, destacou. A prova do concurso foi realizada por ela em agosto de 2022.

O caso do acidente no Taquaral é investigado pelo 4º Distrito Policial de Campinas. Além disso, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também abriu um procedimento para apuração e pediu um parecer para um órgão interno técnico sobre as condições das árvores do parque.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a prefeitura defendeu que toma medidas para evitar acidentes e ressaltou a assistência médica à jovem. Além disso, se manifestou sobre o relato que a jovem diz ter ouvido após o acidente. Veja a íntegra:

“A Secretaria de Serviços Públicos informa que a árvore em questão não foi podada recentemente. Quinze dias antes do acidente, a Pasta realizou, na lateral do alambrado, a poda de eucaliptos que cresceram tortos (fototropismo). Depois das chuvas do dia 17/01, prosseguimos com poda de árvores na Lagoa do Taquaral, mas não de eucaliptos.

Os laudos técnicos do Instituto Biológico e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) é que vão revelar o motivo da queda. Visivelmente, a planta estava sadia.

A Prefeitura sempre toma as medidas necessárias para evitar acidentes. Mesmo antes do acidente, o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) realizava a poda preventiva de árvores.

Outra medida adotada foi o fechamento dos parques e bosques até que o solo seque, já que a grande causa de queda de árvores neste período é o excesso de água no solo.

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti presta toda a assistência médico-hospitalar necessária à paciente.

