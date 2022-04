tragedia-per-gerry-scotti,-muore-in-un-tragico-incidente-stradale.-mediaset-sotto-choc,-maria-de-filippi-“altro-dolore”

Un altro lutto, dopo quello recente di Piero, l’assistente di studio di Maria de Filippi, ha sconvolto nuovamente il mondo Mediaset. Un personaggio molto noto nel famoso show della De Filippi ha infatti perso la vita. Si tratta di Angelo Marotta, il finalista dell’edizione di Tu sì que Vales 2021 che è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita. L’uomo, originario di Vittoria, Ragusa, aveva 63 anni e lo scorso ottobre si era fatto conoscere e apprezzare per le sue performance di ballerino acrobatico, valse per l’accesso alla finalissima di Canale 5.

Incidente mortale per Angelo Marotta, finalista di Tu sì que vales 2021

Secondo le prime ricostruzioni il concorrente Mediaset sarebbe morto per una distrazione. «Angelo Marotta stava transitando su via Garibaldi, venendo da Scoglitti e ad un tratto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le auto in sosta» riporta RagusaNews. Secondo la ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 5.30 di domenica 3 aprile, ma ancora non sono note le cause: «Non si esclude malore, o un colpo di sonno.

L’uomo sembra avesse passato la serata in discoteca». In attesa che venga eseguita l’autopsia, la Polizia municipale sta eseguendo tutti i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente. Angelo Marotta ha partecipato all’ultima edizione di Tu sì que vales, dove si era esibito come ballerino nella puntata trasmessa su Mediaset sabato 30 ottobre.

«Sono un ballerino, mi chiamo Angelo e vengo da Vittoria», si era presentato ai quattro giudici Mediaset e al pubblico. La sua performance, sul brano Baby Baby di Corona, aveva attirato l’attenzione di Gerry Scotti che alla fine l’aveva inserito nella propria Scuderia. «Se vinci apriamo insieme un ristorante a Ragusa», aveva scherzato Gerry con Angelo.

La vittoria non arrivò, ma grazie all’81% dei consensi al televoto l’uomo riuscì ugualmente a conquistare il cuore del pubblico Mediaset, che oggi piange la sua prematura scomparsa. Non solo anche i giudici di Tu si que vales, e la stessa Maria de Filippi, nonchè Gerry Scotti hanno espresso il loro dolore per questa morte così inattesa. Anche noi di Più Donna ci uniamo al lutto della famiglia.

