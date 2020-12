Il ricordo di Valerio Pino arriva a tre anni dall’omicidio, e a poche ore dalla sentenza. Marcus Bellamy uccise il compagno Bernardo Almonte di soli 26 anni, nel 2016, confessando subito dopo via social. Dai post dell’assassino, emergeva una personalità fortemente disturbata, in crisi religiosa e forse tossicologica. Bellamy raccontava infatti di fare uso compulsivo di metanfetamina, e di essersi convinto che Almonte fosse l’incarnazione del diavolo. Una confessione che non ha di certo intenerito i giudici: l’ex ballerino di Maria de Filippi rimarrà in carcere fino al 2039.

Valerio, l’ex ballerino di “Amici di Maria de Filippi” negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé grazie a una serie di polemiche e scandali. Da anni, per esempio, ottiene articoli per aver raccontato di aver fatto l’amore con un collega nei camerini del talent show (questa, perlomeno, è la sua versione dei fatti). Adesso, pur di cavalcare questa storia, ci ha scritto addirittura un libro: “L’amore in camerino”. E se in Spagna è riuscito a partecipare alla versione locale de “L‘Isola dei Famosi”, qui in Italia non mette piede in uno studio televisivo da anni.

Sarà davvero colpa di un complotto ai suoi danni dopo la sua partecipazione nel programma della De Filippi? Secondo quanto raccontato in un’intervista rilasciata a “Domenica Like”, Pino dice di non riuscire ad approdare nei salotti di Barbara d’Urso perché considerato “in cerca di visibilità” e “senza una storia da raccontare”. Anche con Alessia Marcuzzi le porte sarebbero chiuse: “Ha detto: ‘Fin a quando ci sarò io a condurre l’Isola dei Famosi, lui non sarà naufrago’”, sarebbe una presunta dichiarazione della conduttrice riportata dal ballerino. “Magari mi sbaglio perché mi hanno riferito delle cose non vere. Ma a tutte le persone che mi chiedono perché non torno in televisione, questi sono i motivi”.

Nel corso dell’intervista, il ballerino ha deciso di chiedere scusa a Maria De Filippi per quanto fatto in questi anni. “Maria de Filippi è molto arrabbiata con me per via della storia d’amore nata tra i camerini del suo talent show, ma io e Marcus Bellamy (ex ballerino di “Amici” che è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso il suo compagno, ndr) ci siamo davvero amati. Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: Maria, perdonami. Ho sbagliato con te, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro. Maria, perdonami”.

Insomma il ballerino vorrebbe tornare in tv con il bene placido della De Filippi. La conduttrice però non pensiamo sarà molto propensa a perdonarlo soprattutto dopo ulteriori dichiarazione da lui lasciate sulla presunta omosessualità di Maria. Sempre Valerio Pino infatti, recentemente aveva confessato che durante la sua edizione di Amici Maria aveva stretto un rapporto speciale con una delle ragazze in gara, tanto da aver visto effusioni e sguardi anche fuori dagli studi. Ovviamente la cosa è stata smentita da entrambe.