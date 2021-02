tragedia-per-stefano-de-martino,-l’incidente-a-casa-poi-la-morte:-“non-ce-l’ha-fatta”.-fan-sotto-choc

Lutto per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa, aveva 85 anni. Molte volte il conduttore di Stasera tutto è possibile l’aveva inclusa nei suoi post sui social, al punto che era diventata un personaggio molto amato dai suoi seguaci e, tra le altre, cose, era comparsa in un recente documentario televisivo, andato in onda su Real Time, in cui De Martino ripercorreva la sua vita e in cui la nonna era una protagonista indiscussa. Un legame fortissimo quello tra i due tanto che Stefano la definiva la sua prima fan.

Stando a quanto fanno sapere alcune testate giornalistiche, la donna è stata vittima di un incidente domestico, cadendo mentre si trovava a casa sua. In seguito alla caduta sarebbero stati sostanzialmente inutili i soccorsi alla donna, che sarebbe stata trovata senza vita. Al momento non è arrivata alcuna dichiarazione pubblica da parte del conduttore e sulle pagine social di Stefano De Martino non ci sono riferimenti all’accaduto, ma visto il rapporto che lo legava alla donna, è prevedibile che le dedicherà un pensiero nelle prossime ore. ( continua dopo la foto)

L’aneddoto raccontato a Fabio Fazio

Che sua nonna fosse parte integrante del suo mondo, nonché un pezzo fondamentale del suo immaginario, è reso evidente anche dal fatto che Stefano De Martino ha spesso portato Elisa nei suoi aneddoti raccontati in eventi pubblici e in televisione. De Martino aveva ad esempio parlato di sua nonna Elisa anche in occasione di un’ospitata in televisione a Che Tempo Che Fa, era il 2019, in occasione della prima volta da ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio.

De Martino aveva lasciando intendere che per la donna la sua presenza in quel luogo rappresentasse una sorta di consacrazione professionale per lui: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ e io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua”. In questi anni ha spesso condiviso parte dei suoi racconti e della sua quotidianità insieme a lei con i suoi fan, ai quali era entrata per la sua simpatia e dolcezza nel cuore. Anche nonna Elisa infatti era ormai un personaggio noto e questo decesso inatteso ha sconvolto tutti i suoi fan. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

I selfie e i video che lo ritraevano sui social con lei hanno dato modo ai follower di conoscere la donna e di essere conquistati dalla sua simpatia. Uno dei tanti risale a Natale scorso, quando Stefano de Martino, nelle sue Instagram stories, aveva condiviso la consegna del suo regalo per lei, ovvero buste e cassette piene ortaggi e frutta fresca. “Sei contenta?” la domanda di Stefano; “Assai!” la risposta della signora Elisa, pronta a fare i suoi auguri ai fan del nipote.

