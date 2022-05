Tragedia Rosario Fiorello: Ecco perchè non ritornerà più in tv. “E’ successa una cosa molto brutta”. Fan distrutti

Lo show man, Rosario Fiorello, in un’intervista ha confessato il dramma che ha vissuto per mesi. Dietro le sue risate c’è stato anche un momento molto triste e difficile causato da un tumore che lo ha colpito inaspettatamente. Le sue parole hanno scioccato i telespettatori che sono sempre stati abituati a vederlo ridere e scherzare ma soprattutto a far divertire chiunque gli capitasse intorno. Scopriamo cosa gli è successo.

Rosario Fiorello, è un personaggio poliedrico: showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano. Da tantissimi anni entra nelle case di milioni di telespettatori regalando risate, energia positiva, creatività e solarità. La sua vita è stata caratterizzata da una carriera brillante, diventando fonte di ispirazione per tantissime persone desiderose di voler fare il suo stesso lavoro. Eppure, Rosario non ha mai avuto nulla regalato, anzi. Ha iniziato, infatti, facendo l’animatore nei villaggi turistici nella sua terra nativa, la Sicilia.

Le sue doti di show man e mattatore lo hanno portato a varcare trasmissioni importanti, tra cui il Festivalbar, Stasera pago io e soprattutto il Festival di Sanremo dove vi ha presenziato più volte tra cui anche gli ultimi anni accanto al suo migliore amico Amadeus che lo ha ospitato. Della sua vita privata non ne ha mai parlato molto. Sappiamo che è fratello dell’attore Beppe Fiorello, che è tifosissimo dell’Inter e che è molto amico dei conduttori Marco Baldini e Amadeus, dei quali è stato testimone di nozze. In una recente intervista, però, non ha fatto mistero di un dramma che ha colpito la sua vita e dunque anche quella delle persone a lui care.

Fiorello, ha confessato di essere stato colpito da un brutto male, un tumore ai genitali. Lo ha scoperto durante una visita medica, in cui il dottore gli ha chiesto di togliere tutti i vestiti. Una situazione insolita, che però lo ha portato a scoprire un male inaspettato e, dunque, a salvarsi in tempo. “Sono stato operato da melanoma alla schiena. E il medico voleva controllarmi dei nei, dalla testa fino al pisello. E sono spuntati sette nei sulla mia belva. Il medico è stato costretto ad operarlo e a lasciarlo con un pacco lì…”.

Con la sua solita ironia, Fiorello ha raccontato anche un momento brutto della sua vita. Ha avuto due melanomi sui suoi genitali. Fortunatamente, però, in seguito all’operazione, oggi sta bene e non corre alcun rischio. Continuerà a far divertire i telespettatori senza, però, mai urtare la loro sensibilità. Lo vedremo anche a Sanremo 2023? In molti ci sperano, siccome alla conduzione ci sarà ancora Amadeus, il quale vorrebbe l’amico e showman sempre al suo fianco. Chissà se Rosario accetterà anche questa volta. Lo scopriremo ben presto.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Tragedia Rosario Fiorello: Ecco perchè non ritornerà più in tv. “E’ successa una cosa molto brutta”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.