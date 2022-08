Tragedia sul volo per le vacanze: Mamma muore davanti a marito e figli. L’aereo non può atterrare

Una tragedia senza precedenti è avvenuto su un volo diretto a Londra. Una mamma è morta in alta quota, all’improvviso, sotto gli occhi di suo marito. I figli pensavano che la mamma stesse semplicemente dormendo ma il loro papà aveva capito la gravità della situazione. Per non allarme figli e passeggeri, l’uomo ha proseguito il viaggio in silenzio. Ha lasciato la donna in Germania per poi proseguire il viaggio verso il Regno Unito. Sono state ore di panico e di sconforto. Vediamo i dettagli.

La protagonista della tragedia, Helen Rhode, ha iniziato a non respirare più mentre si trovava su un volo partito da Hong Kong e diretto nel Regno Unito. La donna aveva vissuto per ben 15 anni in Giappone ed ora era finalmente pronta a tornare a Londra. Il viaggio era molto lungo e quando si è spenta, tutti i suoi cari pensavano che stesse solamente dormendo. Quale modo migliore di affrontare una lunga tratta in aereo? Il marito però dopo un po’ ha iniziato a notare qualcosa di strano e gli si è acceso un campanello d’allarme.

Helen era immobile e vi è rimasta per troppe ore. A quel punto il marito ha iniziato ad insospettirsi. Quando si è accorto della tragedia, ha chiesto aiuto a tutto il personale di bordo. Insieme, hanno provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è rimasto lì sul sedile, senza vita, assolutamente immobile per ben 8 ore. Il prossimo scalo era a Francoforte, in Germania. Solo lì, con l’atterraggio, il marito ha potuto organizzarsi e portare via il corpo.

Naturalmente, sarebbe stato impensabile proseguire l’ultima tappa del viaggio da Francoforte a Londra con il corpo senza vita di Helen. Per questo motivo, il suo cadavere è rimasto in Germania, mentre suo marito ed i figli hanno proseguito senza di lei. Questo non solo è una tragedia dal punto di vista umano e affettivo ma comporta problemi anche dal punto di vista economico. La salma dovrà infatti tornare in Patria. Per questo motivo, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia con il rimpatrio del corpo di Helen.

Le motivazioni della sua morte sono ancora sconosciute. Quel che è certo è che la tragedia si è consumata in un battito di ciglia, sotto gli occhi attoniti, sconcertati e distrutti dei suoi due figli e di suo marito. Quest'ultimo ha dovuto sopportare un viaggio di 8 ore con sua moglie senza vita accanto. Inoltre, ha dovuto abbandonarla in Germania, proseguendo da solo con gli altri due figli. Ci auguriamo che il rimpatrio sia quanto più rapido è possibile.

