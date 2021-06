tragedia-sulla-statale,-scontro-fatale-per-un-uomo,-gravissimi-altri-due:-l’accaduto

Ennesima tragedia sulla statale romana, questa mattina c’è stato un brutto scontro tra diverse auto e purtroppo è stato fatale per un uomo che è morto, gravissimi altri due: ecco l’accaduto.

Incidente (Foto dal web)

Ennesima tragedia sulla strade italiane, questa volta vicino a Roma, sulla statale Aureliana. Lo scontro è stato violentissimo e purtroppo per un uomo non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo. Invece, altre due persone sono ricoverate in condizioni molto gravi. Quindi, un bilancio davvero drammatico.

Purtroppo, in queste ultime settimane, sono stati diversi gli incidenti stradali mortali che hanno coinvolto soprattutto ragazzi giovani. Proprio ieri, al termine della settimana, erano state contate ben sette vittime a causa della strada, indistintamente da nord a sud.

Due fidanzati sono morti nel bresciano, avevano 27 e 29 anni; A Velletri, invece, un giovane 14enne è morto a causa di un incidente con il suo motorino. Un’altra vittima c’è stata anche a Foggia e altre due in Sicilia. Senza contare i tantissimi feriti in condizioni piuttosto gravi.

Tragedia a Roma, ecco che cosa è successo nello specifico.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, 28 giugno, poco prima delle 10:00, precisamente su Via Aureliana. Sono state coinvolte nello scontro ben tre auto. La botta dev’essere stata violentissima, infatti le macchine ne sono uscite completamente distrutte.

Incidente (Foto dal web)

Subito sono intervenuti i soccorsi e anche i vigili del fuoco. Purtroppo per un uomo di 58 anni, alla guida di una delle tre auto, non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo. Invece, altre due persone, che si trovavano nelle altre due auto, sono state ritrovate in condizioni gravissime e trasportate d’urgenza all’ospedale a bordo dell’elicottero.

Per il momento non è ben chiara alle autorità la dinamica della tragedia. Quasi sicuramente le tre auto, o alcune di esse, viaggiavano ad una velocità molto elevata. Questo è facilmente intuibile dalla completa distruzione delle auto. Sulle responsabilità, però, è ancora presto e prematuro per parlarne.