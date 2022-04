Maurizio Aiello, struggente addio all’amico Paolo Tortora: “Sei stato un impareggiabile supporto a ogni evento della mia vita”. Maurizio Aiello, che interpreta Alberto Palladini nella soap Un posto al sole, ieri sera ha pubblicato un post struggente sul suo profilo Instagram. Un caro amico dell’attore è scomparso per Covid. Si tratta di Paolo Tortora, imprenditore campano di 61 anni.

Era considerato il re del catering e dei buffet partenopei. Aveva lavorato con le grandi produzioni cinematografiche americane, e anche con la soap Un pOsto al sole, collaborava con la comunità di Sant’Egidio e organizzava i pranzi di Natale in carcere. Era conosciuto come “il sarto della ristorazione” per la precisione nel suo lavoro.

Scrive Maurizio Aiello: “Sei stato un caro amico, impareggiabile supporto ad ogni evento importante della mia vita personale e del mio lavoro. Hai reso speciale il mio matrimonio. La tua signorilità era d’altri tempi, la tua capacità unica di rassicurarmi sempre quando la mia ansia prendeva il sopravvento”.

Un posto al sole, le parole di Maurizio Aiello per l’amico scomparso: “Mi mancherà il tuo sorriso perbene”

L’amico di Maurizio Aiello, Paolo Tortora, lo scorso agosto, secondo fonti vicine alla famiglia, aveva sofferto di una grave polmonite ed era stato sottoposto ad ossigenoterapia. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni anche a causa del Covid. L’uomo non era vaccinato come ha specificato in un commento sotto al suo post anche Maurizio Aiello. L’attore di Un posto al sole continua il suo messaggio dicendo: “Mi mancherai molto Paolo, mi mancherà il tuo sorriso perbene. Spero la tua storia possa servire a tutti gli scettici. Ti voglio bene”.

L’articolo Tragedia Un Posto al Sole, muore in pochi giorni di Covid. L’Addio di Maurizio Aiello sconvolge i fan proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.