tragedia-uomini-e-donne,-brutto-incidente-in-autostrada,-rischia-la-vita-la-protagonista-del-programma.-fan-sotto-choc

Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente che ha messo in pericolo la sua vita, e adesso i suoi fans sono preoccupati per la sua salute. Stiamo parlando di Noemi Baratto, che nel dating show di Maria De Filippi è approdata come corteggiatrice di Matteo Fioravanti. Il tronista l’ha scelta ben presto, anche consigliato dalla stessa presentatrice che aveva notato quanto fosse preso dalla ragazza. Ma la scelta frettolosa non è risultata vincente e la coppia è durata men che un battito di ciglia. La napoletana è finita di nuovo nel mirino del gossip per un flirt avuto con un altro tronista, Joele Milan.

I due sono stati visti in una discoteca in cui, tra balli e divertimento, si sono sfiorati le labbra in un bacio che ha fatto molto parlare i fans di Uomini e Donne e del suo trono classico. Noemi Baratto è voluta ben presto intervenire per fermare le chiacchiere e ha spiegato di essere legata all’ex tronista solo da una bella amicizia: “Ero con i miei amici Amedeo e Joele. Sono venuti a fare un weekend a Napoli. Questo video l’ho visto la mattina dopo, ma è una sciocchezza. Capita che due persone che non sono impegnate sono in un locale e.. ci sta. Però è stato un bacio e niente di che”.

Insomma, un momento di passione nato magari nei fumi dell’alcool o destinato ad avere un continuo. Nessuno ha creduto alle parole di Noemi Baratto, che insiste nel dire di essere esclusivamente amica dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Non si piò parlare di una relazione. Ci sentiamo tutti i giorni perché ci vogliamo un bene dell’anima, da quando l’ho conosciuto. Siamo molto simili a livello di vita e questa cosa ci ha uniti molto. In ogni caso non penso che si possa parlare di relazione”. Le sue parole somigliano molto, però, a quel periodo che è l’inizio di una relazione, quando si parla solo di feeling e di attrazione fisica.

Ma le notizie che riguardano Noemi Baratto non sono tutte sentimentali. Adesso i fans di Uomini e Donne sono molto preoccupati per il suo stato di salute, dal momento che la ragazza ha subito un grave incidente che avrebbe potuto mettere a rischio la sua stessa vita. E’ successo mentre era in moto con un suo amico, e adesso la giovane si ritrova con un tutore al collo, una frattura alla schiena e un colpo alla testa. E’ stata lei stessa a darne notizia ai suoi follower grazie al suo canale Instagram, in cui ha spiegato le dinamiche dell’incidente e il movimento che l’ha salvata dal perdere la vita.

“Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati, sono caduta di testa e di schiena, fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora. Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche la testa, ora devo solo riposare sperando che passerà presto”. Sono queste le parole con cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato il suo stato di salute ai suoi follower, facendoli decisamente preoccupare. A quanto pare, la strada per la guarigione sarà lunga e difficile.

