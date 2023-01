Tragédia Yanomami: Ministério dos Direitos Humanos aponta 22 suspeitas de omissão do governo Bolsonaro

Relatório preliminar analisou período em que pasta foi chefiada por Damares Alves, de 2019 a 2022. Documento foi encaminhado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Indígenas da Terra Yanomami, a maior do Brasil, enfrentam uma grave crise humanitária, com casos de malária e desnutrição grave

Amanda Perobelli/Reuters

Em um relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira (30), o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania apontou ao menos 22 casos em que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) omitiu violências ou ignorou recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

O documento analisou os anos de 2019 a 2022 – período em que a pasta ficou sob o comando de Damares Alves. A política se elegeu senadora em 2022.

Entre os casos citados no levantamento preliminar, estão:

a abstenção do ministério em um audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e um parecer favorável ao projeto de lei de legalização da atividade de garimpo, tratando as denúncias de violências por garimpeiros nas comunidades Yanomami como “críticas de deputados oposicionistas”;

descumprimento de exigências judiciais, incluindo um episódio em que o ministério ignorou a primeira morte por Covid-19 entre os Yanomami;

sugestão de veto feito pela então gestão do ministério dos Direitos Humanos à obrigação do fornecimento de água e equipamentos básicos aos indígenas;

falta de um planejamento assistencial para crianças e adolescentes indígenas;

arquivamento de um processo instaurado pela então deputada federal Joenia Wapichana para apurar casos de violências envolvendo crianças na comunidade Macuxi Yano.

Ao analisar os documentos do ministério sobre a comunidade Yanomami, a pasta registrou também ausência de visitas ao território e oitivas das comunidades.

Nos casos que envolveram viagens a Roraima para tratar do tema, o ministério afirmou que não houve coleta e registro de informações sobre a presença do garimpo e segurança alimentar.

O levantamento foi encaminhado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que determinou a abertura de um inquérito para apurar, além da suspeita de genocídio, a omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami.

“A iniciativa também implicará na responsabilização de agentes que promoveram ações deliberadas contra a dignidade humana na gestão passada”, afirmou a pasta dos Direitos Humanos.

Segundo o ministério, a máquina pública teria sido usada para “propagar discursos e para promoção de campanhas” no lugar de fortalecer políticas públicas.

Procurada, a assessoria de Damares Alves afirmou ao g1 que a ex-ministra não vai se manifestar.

Comitiva em Roraima

Uma comitiva do ministério foi a Roraima no domingo (29) para avaliar situação e apurar possíveis violações aos direitos dos indígenas Yanomami.

O grupo também deverá coletar informações para subsidiar o relatório final. A ideia é que o documento seja apresentado para autoridades nacionais e a organismos internacionais.

Maior território indígena do país, a Terra Indígena Yanomami está sob emergência de saúde pública em razão da desassistência à população que enfrenta o avanço do garimpo ilegal e diversos casos de destrunição grave e malária.

‘Ela está com muitas crianças e com fome’, diz líder Yanomami sobre mulher da aldeia

