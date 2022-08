Tragico lutto a Mediaset: è morta all’improvviso la famosissima. Aveva solo 48 anni

Un altro tragico lutto ha colpito il mondo dello spettacolo poche ore fa. Dopo la dipartita del grande Piero Angelo, dell’attrice di Un posto al sole Carmen Scivittaro, dell’attore di Distretto di polizia Roberto Nobile, è toccato anche alla comica pugliese Anna Rita Luceri. Questa estate sembra essere stata all’insegna di gravi perdite per la nostra televisione italiana a cui il pubblico era molto affezionato.

Anna Rita Luceri è morta prematuramente, all’età di 48 anni, stanotte, a causa di una malattia che ha scoperto solo due settimane fa ma che non le ha dato nemmeno la possibilità di lottare. Si è trattato di un vero fulmine a ciel sereno. Lei è nota per aver partecipato anni fa al programma Mediaset Zelig Circus. La sua simpatia ha sempre fatto breccia nei cuori di milioni di telespettatori rallegrandone le serate. Un lutto che, sicuramente, ha colpito nuovamente il mondo dello spettacolo italiano.

Lei era una pugliese doc, precisamente originaria di Martano, tanto che assieme alle colleghe Francesca Sanna e Carla Calò, nel 2004, creò un gruppo comico ‘Ciciri e tria’. Tale nome, infatti, è ispirato un noto piatto della cucina salentina a base di pasta e ceci. Il gruppo, nel corso del tempo, ha conquistato sempre più spazio nelle più seguite trasmissioni televisive italiane, fino a raggiungere l’apice del successo a Zelig, a Colorado e a Tu si que vales.

La particolarità di Maria Rita consisteva nella cosiddetta ‘cantilena’ della parlata salentina che ha sempre rallegrato il pubblico. La donna, inoltre, aveva intrapreso la passione per la musica mediante un percorso da solista. Ha anche partecipato come cantante a feste e spettacoli fino a poche settimane fa, così come si evince dal suo profilo Instagram. A soffrire per il lutto sono tante le persone, anche le due colleghe del gruppo che hanno comunicato la notizia con una foto in bianco e una didascalia breve e concisa dalla quale si evince tutto il dispiacere e la commozione.“Stretta a noi… per sempre!”

Anche la stessa comunità salentina dello show ha salutato la comica con un commovente post su Instagram: "Oggi la famiglia del Salent Show ha subito un doloroso lutto: la nostra amata Annarita Luceri non c'è più. In questo momento così triste ci stringiamo con tutto il nostro amore a Maurilio, Giovanni, Gabriele, Maria Rosaria, Fernando e tutti i loro cari. Porteremo sempre con noi la sua professionalità, la passione, ironia, la forza di madre, il guizzo nei suoi occhi, la splendida splendida voce e il suo meraviglioso sorriso. Il destino ci ha tolto un'Amica ma ci ha regalato la stella più luminosa nel cielo." Insomma, un lutto che ha sconvolto tutti improvvisamente.

Tragico lutto a Mediaset: è morta all’improvviso la famosissima. Aveva solo 48 anni scritto su Più Donna da Imma Bartolo.