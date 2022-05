Tragico Lutto a Uomini e Donne: la malattia all’improvviso gli ha stroncato la vita. Il pubblico è incredulo

Notizia sconcertante per tutti i fans del programma Uomini e Donne. È arrivata la notizia di una vita spazzata via dal tumore. Nessuno si aspettava accadesse qualcosa di simile. Il pubblico è in lutto. Uomini e Donne è ormai uno dei programmi più amati e popolari della rete mediaset, condotto da Maria de Filippi.

Nella sua fascia oraria si conferma sempre come leader indiscusso e negli ultimi anni il pubblico si è affezionato sempre di più tanto al trono classico che al trono over . Le vicende delle dame e dei cavalieri, dei tronisti e dei corteggiatori hanno fatto divertire, sorridere, emozionare tantissimi adulti e giovani. Alcuni di questi protagonisti infatti sono seguitissimi anche sul web, specie dalla generazione Z.

Sono innumerevoli ormai le coppie nate all’interno di Uomini e Donne. Va anche detto però che molte altre scoppiano dopo poco tempo. Altre ancora scoppiano per poi riappacificarsi ed eventualmente scoppiare ancora, come nell’emblematico caso di Ida e Riccardo. In ogni caso, si tratta pur sempre di un programma che celebra l’amore in ogni sua forma e il pubblico non può fare altro che appassionarsi alle storie dei protagonisti, a cui è sempre più legato. ( continua dopo la foto)

Se matrimoni e convivenze durature sono all’ordine del giorno del programma di canale 5, arrivano però anche brutte notizie. È stato reso noto che una delle protagonista del trono over di Uomini e Donne è stata travolta da una tragedia inevitabile. Il dolore più grande è quello che prova Roberta Giusti. Il dramma ha travolto, infatti, la sua famiglia. Roberta, di appena 22 anni, ha sempre vissuto in un clima familiare molto unito, insieme alle sue due sorelle. Ha partecipato al programma di Maria De Filippi come tronista, trovando l’amore. Il fortunato è Samuele Carniani.

Roberta ha rivelato, durante un’intervista per Dipiù Tv, di aver vissuto un grande dramma: la perdita di suo padre. L’uomo è stato colpito da un tumore maligno che non è riuscito a combattere, strappandolo troppo presto dalla sua famiglia. La ragazza non è riuscita inizialmente a gestire un dolore così grande, attribuendo perfino a sua madre colpe che in realtà non aveva. D’altronde si sa, metabolizzare perdite del genere non è mai semplice, soprattutto per una giovane donna della sua età.

Roberta Giusti ha anche rivelato un dettaglio emozionante. Pare che prima della scelta tra i due corteggiatori di Uomini e Donne avesse chiesto a suo padre di mandarle qualche segnale, qualcosa che le facesse capire quale strada prendere. Sembrerebbe proprio che il consiglio dall’alto sia arrivato arrivato forte e chiaro. Ad oggi infatti Roberta è felice e serena con il suo Samuele e la loro relazione va a gonfie vele.

