tragico-lutto-in-rai,-addio-alla-famosissima-presentatrice.-aveva-solo-58-anni,-fan-distrutti

E’ morta a 58 anni Ivana Buselli, storica giornalista Rai, lasciando alla famiglia e ai colleghi un forte dolore. Lei faceva parte della squadra del TGR Trento, nello specifico ne era la vicecaporedattrice. Il motivo della morte è stato una lunga malattia. A nulla sono serviti i tentativi per sconfiggerla, la donna si è spenta definitivamente. Un male che l’ha colpita e ha agito in brevissimo tempo. I suoi colleghi hanno subito voluto condividere il triste momento che unisce nel dolore l’intera azienda. La notizia infatti è stata data tramite un comunicato stampa diffuso dalla rete di Stato.

“E’ entrata per molti anni nelle case di tutti i telespettatori con grande garbo, fermezza e intelligenza per raccontare il Trentino”. Solo parole di stima da parte dei giornalisti Rai, che sentono di aver perso una guida e un elemento valido all’interno della loro redazione. “Grazie per la strada fatta insieme” le scrivono le persone che hanno avuto la possibilità di collaborare con lei durante la sua carriera. “Un grande grazie per la strada professionale che abbiamo percorso insieme”. Ma Ivana Buselli non era soltanto una giornalista della rete di Stato, ma anche una moglie e una sorella che ha lasciato i suoi affetti.

Suo marito si chiama Guido e suo fratello Bruno, e a loro sono indirizzati moltissimi messaggi di cordoglio. “A giugno l’ho vista e ho pensato che il peggio fosse ormai alle spalle. Un abbraccio alla sua famiglia e alla redazione nella quale lavorava” scrive Vittorio Di Trapani suo collega in un Twitter. Anche i giornalisti Rai di Trento e Bolzano si rivolgono ai suoi affetti più cari: “A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di tutta la squadra Rai di Trento e di Bolzano. Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme”. Un grande vuoto quello lasciato dalla donna.

Non solo in televisione, Ivana Buselli era anche molto attiva sui social, dove condivideva con i suoi follower momenti dei suoi viaggi e della sua vita quotidiana. Ed è anche sui social che tutta la Rai si raccoglie oggi per darle l’ultimo saluto. Una nuova stagione è alle porte, tutto sembra pronto, ma il TGR Trento dovrà andare in onda senza la sua vicecaporedattrice. Un cambiamento che sembra difficile da gestire per tutti i giornalisti che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

Tragico Lutto in Rai, Addio alla famosissima presentatrice. Aveva solo 58 anni, fan distrutti scritto su Più Donna da Maria Costanzo.