tragico-lutto-per-romina-power,-e’-morto-durante-la-notte.-la-cantante-disperata

Romina Power ha voluto dare il suo personale addio a Ray Liotta, famoso attore scomparso stanotte. L’uomo è stato un attore e produttore popolare e influente della Vecchia Hollywood: ha interpretato il gangster Henry Hill in “Goodfellas“, ovvero ” Quei Bravi Ragazzi”, Hannibal (2001) e il giocatore di baseball Shoeless Joe Jackson in “L’Uomo dei Sogni”. Ray Liotta era conosciuto come un “duro” per i suoi ruoli in film come No Escape, Turbulence, The Many Saints of Newark. Il suo ultimo film è stato Cocaine Bear (2022) . È nato il 18 dicembre 1954 a Newark, nel New Jersey.

Tuttavia,è stato lasciato in un orfanotrofio. Alla fine fu adottato dall’impiegata Mary e dall’imprenditore Alfred Liotta. Più tardi nella sua vita, ha poi scoperto chi è la sua madre biologica e, attraverso di lei, ha appreso di avere origini scozzesi. Americano come Romina, si è laureato alla Union High School nel 1973 e ha continuato a studiare recitazione all’Università di Miami, dove ha ottenuto un BFA nel 1978. Coinvolto in una relazione con l’attrice e produttrice Michelle Grace, dopo poco si sposarono nel febbraio 1997, e la coppia ebbe una figlia di nome Karsen (oggi 23 anni) prima di divorziare nel 2004. Ad oggi era fidanzato con Jacy Nittolo.

Si trasferì a New York dopo essersi laureato. Nel giro di 6 mesi, si è assicurato una posizione come barista presso la Shubert Organization, qui ha conosciuto persone influenti e dopo poco ha firmato un contratto con un’agenzia. Ha così interpretato Joey Perrini nella soap opera “Another World”, dove ha recitato dal 1978 al 1981, è stato uno dei suoi primi ruoli. Nel 1983, ha fatto il suo debutto cinematografico con “Donna Sola”. Da allora ha fatto una varietà di cose nel settore e si è anche affermato come potenziale produttore. E’ nata così la carriera che ha tanto ispirato Romina Power. Shoeless Joe Jackson di “L’Uomo dei Sogni”s (1989), Henry Hill di Quei Bravi Ragazzi(1990) e Tommy Vercetti di Grand Theft Auto: Vice City (videogioco) sono tra le sue performance più note. È morto improvvisamente mentre dormiva il 26 maggio 2022, durante le riprese di Dangerous Waters , infatti si trovava nella Repubblica Dominicana. Mentre la sua esatta causa di morte non è ancora nota, si dice che sia dovuta a problemi di salute con i quali conviveva da tempo e, probabilmente, soffriva di una malattia. Oggi Romina Power ha voluto ricordarlo sulla sua pagina Instagram. LEGGI ANCHE—> Dramma Alfonso Signorini, ecco perché non lo vedremo più in tv “E’ successa una cosa brutta”. Mediaset sotto choc Poco dopo la sua morte, il suo cadavere è stato portato all’obitorio Cristo Redentore, secondo una fonte dell’Istituto nazionale di scienze forensi della Repubblica Dominicana. Qui nessuno è stato autorizzato a parlare con i media. Ray Liotta ha avuto una carriera incredibile che spesso lo ha visto come il duro, il cattivo o il selvaggio. Con la notizia della tragica morte di Liotta nel maggio 2022, sarà sicuramente ricordato per la sua intensità sullo schermo grazie ad alcuni dei personaggi più dinamici della storia del cinema – ti stiamo guardando Henry Hill-. Romina Power ha voluto ricordarlo con una foto e una didascalia: “Ha lasciato il corpo Ray Liotta. Un attore che ammiro molto”.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Tragico lutto per Romina Power, E’ morto durante la notte. La cantante disperata proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.