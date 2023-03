tram-e-tangenziale,-che-errori

Tram e allargamento della tangenziale a Bologna sono opere non condivise dalla maggior parte della cittadinanza, considerato che in passato sono stati inutilmente spesi molti soldi pubblici per il Civis, che non è mai entrato in funzione, e più recentemente per il People Mover, che spesso si ferma per problemi tecnici costringendo i passeggeri a prendere il bus che c’era anche prima. Risuscitare il tram è un errore tecnico a Bologna, gli ingombri vincolati delle vetture in strade strette (ad esempio via San Felice) non sono compatibili. Fra qualche anno un’altra amministrazione se ne accorgerà e verrà deciso che le rotaie dovranno essere smontate, come già avvenuto in passato. Allargare ancora la tangenziale non è più sufficiente. Come a Genova è stata proposta la “gronda”, occorre la “gronda di Bologna”: uno stradone lato sud della città che scavalca la collina e allontana l’inquinamento.

Pierluigi Lenzi

pappa2200