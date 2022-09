I tramezzini fritti e filanti, sono un’alternativa davvero sfiziosa, per sostituire i tradizionali tramezzini. Piacciono a grandi e piccini, sicuramente andranno a ruba, e non basteranno mai. Sono una via di mezzo tra la classica mozzarella in carrozza ed i tramezzini, se divisi in quattro, potranno sicuramente essere servite come aperitivo e/o antipasto. Per gustare al massimo tutta la bontà della provola filante, allora dovete consumarli appena tolti dalla padella, ma attenzione a non scottarvi. Vediamo cosa occorre e come si preparano i tramezzini filanti.

Tramezzini, Ingredienti:

8 fette di pancarrè

100 gr provola

100gr pancetta coppata

1 uovo

Pane grattugiato

Sale

Pepe

Olio di semi di arachidi

Procedimento:

Per preparare i tramezzini filanti, disponete su un piano da lavoro quattro fette di pancarrè, tagliate la provola a fettine sottili e dividetela sulle quattro fette di pancarrè, infine disponete sopra alle fettine di provola la pancetta coppata, che potete tagliare in modo da poter gustare al meglio il tramezzino, coprite le altre quattro fette di pancarrè.

In un piatto sbattete l’uovo, insieme ad un pizzico di sale e un poco di pepe, in un altro piatto mettete il pane grattugiato. Nel frattempo mettete una capiente padella sul fuoco con l’olio di semi d’arachidi, appena questo sarà a temperatura, passate i tramezzini prima nell’uovo e poi nel pane grattugiato, ed infine friggeteli fino a completa doratura.

Appena saranno dorati, metteteli su un foglio di carta assorbente, tamponateli bene. Adesso i vostri tramezzini filanti sono pronti per essere serviti e gustati.

Tramezzini fritti, filanti, altro che mozzarella in carrozza. L’idea geniale per uno spuntino pronto in 5 minuti scritto su Più Ricette da Michele.