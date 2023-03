Transferidos detentos após briga que deixou um morto e 15 feridos em presídio de Rosário do Sul

Um dos apenados morreu. Três estão hospitalizados. Autoridades policiais investigam como armas de fogo entraram na casa prisional e chegaram até detentos. Susepe trabalha na transferência de presos após briga em Rosário do Sul

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) transferiu, na manhã desta segunda-feira (27), 18 detentos do Presídio Estadual de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O motivo foi a briga entre apenados que aconteceu no sábado (25). Uma morreu após ser ferida por um tiro e outras 15 ficaram feridas. Todos são detentos, e três estão internados no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário do Sul.

De acordo com a Susepe, os presos foram encaminhados para casas prisionais localizadas em cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e de outras regiões do estado. Os locais exatos não foram divulgados por questões de segurança. Além disso, a Susepe divulgou que nem todos os presos que foram transferidos tiveram relação com a briga.

As visitas de conhecidos, amigos e familiares de presos no presídio foram suspensas por tempo indeterminado.

Revista e investigação

O Presídio Estadual de Rosário do Sul foi vistoriado pela Susepe após a briga. No local, estão presas 126 pessoas. Os agentes localizaram e apreenderam celulares, facas e um revólver calibre 38.

A Susepe e a Polícia Civil investigam, agora, como esses objetos ingressaram na unidade prisional e chegaram até os detentos. Todos os envolvidos devem ser identificados e responsabilizados.

A briga entre os detentos aconteceu no sábado, por volta das 14h, e foi controlada perto das 16h. A suspeita da Susepe é que um acerto de contas entre os envolvidos tenha sido a motivação.

Fachada do Presídio Estadual de Rosário do Sul

