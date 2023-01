Trânsito ao redor da Avenida 31 de março é liberado em Votorantim

Trecho da via ficou interditado durante a Festa Junina de Votorantim, que chegou ao fim no dia 1º de julho. Desmontagem da estrutura será concluída até segunda-feira (16). Processo de desmontagem da estrutura levará mais de 15 dias

Divulgação

Com o fim da 103ª edição da Festa Junina de Votorantim, o trecho da Avenida 31 de Março que estava interditado foi liberado para o trânsito no sentido de Sorocaba para Votorantim, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a organização do evento, o processo de desmontagem da estrutura na Praça de Eventos “Lecy de Campos” levará mais de 15 dias e será concluído até a próxima segunda-feira (16).

Festa recebeu mais de 300 mil pessoas em 20 dias

Além disso, teve início na quarta-feira (11) o processo de reembolso para pessoas que adquiriram o ingresso do evento sem o desconto de meia-entrada, que faz parte do decreto de número 8.537 – de 5 de outubro de 2015 (lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013). Cerca de 40% da cota de ingressos ficaram disponíveis para venda de meia-entrada.

Para solicitar os 50% do valor, as pessoas que se enquadram na lei devem ir à Comissão Municipal de Assistência Social (Comas) e apresentar a carteirinha original e com foto, com validade mínima até 31 de março de 2019, levando também o ingresso.

A Comas fica na Avenida Moacir Oséias Guitte, 51, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Evento foi realizado na Praça de Eventos ‘Lecy de Campos’

Divulgação

Veja mais notícias sobre a Festa Junina de Votorantim

Vittorio Ferla