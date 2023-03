Trânsito de Itaquaquecetuba continua bloqueado em ao menos quatro pontos; prefeito cita projetos para combater alagamentos

Desde o final de semana, principais vias do município estão debaixo d’água. Eduardo Boigues afirma que estudos estão sendo realizados para amenizar drama causado pelos alagamentos na cidade. Trânsito de Itaquaquecetuba continua bloqueado em ao menos quatro pontos

Nesta terça-feira (14) o trânsito de Itaquaquecetuba continua bloqueado em ao menos quatro pontos. A situação é reflexo dos alagamentos registrados na cidade desde o final de semana e que impedem a circulação de veículos e pedestres nas principais vias da cidade.

De acordo com a administração municipal, o tráfego foi limitado na Avenida Almiro Dias de Oliveira, no bairro Nova Itaquá, além das ruas Tiradentes e Vital Brasil, na Vila Maria Augusta, e na Santa Rita de Cássia, localizada na na Vila Japão.

A Prefeitura afirma que agentes de trânsito atuam 24 horas nessas regiões para orientar motoristas, mas alerta que a Estrada do Pinheirinho (SP-66) continua sendo o principal caminho para quem deseja acessar ou sair da região central da cidade.

“A gente sempre aconselha o pessoal a usar transporte público para evitar ficar preso no trânsito, mas a gente acredita que amanhã, no mais tardar quinta-feira, a gente já consegue liberar essa via aqui”, comenta o coordenador operacional de trânsito Claudio Ferreira.

“Os pontos estratégicos, de maior fluxo, nós temos semáforos todos intermitentes, que são o da Ladeira da Liberdade com a Alberto Hinoto, temos o da São Judas Tadeu que é intermitente, [e o] semáforo do Jardim Odete, que é um ponto crítico”, completa.

Almiro Dias de Oliveira, no bairro Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba; via está alagada desde o final de semana

Alagamentos constantes

Não é apenas no trânsito que os alagamentos complicam a vida de quem mora em Itaquaquecetuba. Quem tem casa em regiões próximas ao Rio Tietê também sofre todos os anos com o extravasamento da água. É o que ocorre nas vilas Maria Augusta e Japão, por exemplo.

O prefeito Eduardo Boigues falou ao Diário TV sobre o que tem sido feito na tentativa de solucionar o problema. “Temos um estudo, que foi contratado pela gestão anterior do governo do estado. Esse estudo terminou agora. Ele foi especial. Uma licitação voltada para a região do Maria Augusta e da Vila Japão”.

“O relatório final, que apontou essa empresa contratada, especializada em combate às enchentes, a implantação de dois ponders: um em toda a barreira da Vila Maria Augusta e outro em toda a Vila Japão. Isso já resolveria? Já resolveria. O ponder acaba fazendo um bloqueio da água pro rio não invadir para o lado dos bairros”, completa.

“O que cair do lado dos bairros, uma bomba propulsora devolveria. Talvez, acometeria, aos bairros mais para frente, novos alagamentos. Nós estamos discutindo isso, só dependemos de investimentos do Governo do Estado. Se não for a implantação de ponders, imediatamente, o início dessa produção habitacional, unidades do CDHU pra remover essas famílias”.

Além das unidades habitacionais, um estudo de micro e macro drenagem e o desassoreamento do Lote 4 do Rio Tietê são citados pelo prefeito como estratégias para amenizar o drama dos moradores. Porém, pontua que essas são alternativas a longo prazo e afirma que o município depende de medidas imediatas que, segundo Boigues, requerem apoio do Governo Estadual.

“Nós vamos passar hoje na Câmara o auxílio aluguel, para ajudar as famílias que tiveram seus bem prejudicados pelo alagamento, nós precisamos de um repasse do Governo do Estado. Isso ajuda demais. Nós pretendemos também hoje, já começamos a tramitar pela câmara, a isenção de IPTU para as famílias que tiveram prejuízos em decorrência das enchentes”.

