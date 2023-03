Trânsito é alterado no Bairro São José, em Aracaju, neste fim de semana

A informação foi confirmada pela SMTT. SMTT de Aracaju (SE).

Leonardo Barreto/ g1/ arquivo

O trânsito no Bairro São José, em Aracaju, fica alterado neste fim de semana para a realização de uma festa carnavalesca. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

De acordo com a SMTT, neste sábado (11), a partir das 17h, começa o bloqueio na Avenida Edézio Vieira de Melo, do trecho entre as avenidas Hermes Fontes e Zaqueu Brandão.

Já no domingo, o mesmo bloqueio será feito já a partir das 14h.

Agentes de trânsito da SMTT estarão no local para orientar aos motoristas quanto ao bloqueio.

