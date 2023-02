Trânsito é liberado em meia pista na RJ-153, em Barra Mansa, após queda de barreira

Houve registros de 12 deslizamentos de terra na estrada. Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 40,4 milímetros nas últimas 24h. Trecho na Serra da Mutuca é interditado após deslizamento de terra

Divulgação/Defesa Civil

A RJ-153, em Barra Mansa (RJ), foi parcialmente liberada na tarde desta quarta-feira (1º). A rodovia teve alguns trechos interditados após uma queda de barreira durante a madrugada.

Segundo a Defesa Civil, o deslizamento de terra foi provocado pela forte chuva que atingiu a cidade, com volume registrado de 40,4 milímetros nas últimas 24 horas. O órgão registrou 12 quedas de barreiras na rodovia.

As interdições aconteceram no trecho que liga a Serra da Mutuca, no distrito de Nossa Senhora do Amparo, ao distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ), e no ponto entre os distritos de Floriano e Rialto, na altura do Morro do Galego.

Equipes da Defesa Civil e do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), concessionária que administra a rodovia, trabalharam na desobstrução das vias e conseguiram liberar o trânsito em meia pista. Ainda não há previsão para liberação total da estrada.

“Não tem previsão para a gente liberar enquanto não for feita uma vistoria criteriosa”, explicou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos.

A orientação é para que os motoristas evitem passar pela estrada. As rotas alternativas são pela Serra da Beleza ou por Quatis passando por Passa Vinte, município de Minas Gerais.

Em caso de deslizamentos, a orientação é para que os moradores procurem um local seguro e liguem para o 199 ou (24) 3028-9370.

Deslizamento de terra interdita trecho da RJ-153, em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo