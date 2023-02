Trânsito é liberado em meia pista na RJ-159, em Quatis, após parte da estrada ceder

Trecho fica na altura de uma localidade conhecida como Açude Doce, na comunidade de Joaquim Leite. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, não há previsão para a liberação total da estrada. RJ-159 é liberada em meia pista em Quatis

O trânsito na RJ-159, em Quatis (RJ), foi parcialmente liberado na tarde desta quinta-feira (23). A rodovia foi interditada após parte da pista ceder na quarta-feira (22).

O trecho bloqueado fica na altura de uma localidade conhecida como Açude Doce, na comunidade de Joaquim Leite. A interdição foi provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo a prefeitura, a passagem foi liberada apenas para veículos de passeio e o trânsito começou a fluir no esquema pare e siga.

Equipes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Infraestrutura, Ordem Urbana, Defesa Civil e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estavam atuando no local para limpar a rodovia e realizar os reparos necessários no fim da tarde desta quinta-feira.

De acordo com o DER, não há previsão para que a estrada seja totalmente liberada.

Ao longo da rodovia, também foram registradas quedas de barreira. A prefeitura informou que secretarias de limpeza seguem trabalhando nas áreas afetadas.

A Defesa Civil pede para que os motoristas evitem trafegar pelas estradas rurais, pois elas também estão suscetíveis a deslizamentos de terra.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3353-2918.

