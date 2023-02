Trânsito em Franca, SP, registrou 41 mortes em 2022, diz departamento da prefeitura

No total, 21.625 infrações foram registradas por agentes de trânsito ao longo do ano. Irregularidade mais cometida foi a falta do cinto de segurança por motoristas ou passageiros. Franca, SP, registrou, em média, 60 infrações de trânsito por dia em 2022

Dados do Departamento de Trânsito de Franca (SP) mostram que 41 pessoas morreram vítimas de acidentes na cidade em 2022. Segundo a Prefeitura, o número de óbitos está diretamente ligado ao desrespeito às leis. Ao todo, 21.625 infrações foram registradas ao longo do ano – uma média de 59,2 por dia.

“O motorista desacostumou a respeitar as regras de trânsito. Celular, por exemplo, causa uma desatenção na pessoa, ela começa a digitar, começa a falar e não está percebendo o que está na frente: atropelamento, colisão, morte”, diz o secretário municipal de Segurança, Marcus Araújo.

Nas ruas é fácil encontrar situações de imprudência. Muita gente ao volante ultrapassa o limite de velocidade ou está atento ao celular ao invés de estar prestando atenção nas ruas. Tem ainda quem ignore o uso do cinto de segurança.

Já os motociclistas seguem se arriscando em ultrapassagens pela direita e furando o semáforo vermelho.

Trânsito na Avenida Major Nicácio em Franca, SP

Jefferson Severiano Neves/EPTV

Uma das vias mais movimentadas de Franca, a Avenida Major Nicácio é também uma das mais bem sinalizadas. No entanto, isso não impediu a via de ser o local onde mais infrações foram registradas em 2022. Foram aplicadas 4.738 multas, o que representa 10,9% do total.

“Se o pessoal sinalizasse, desse seta na hora de virar… O que falta aqui é isso. Campanha não sei o que adianta. É o motorista, né? Não é fácil dirigir aqui não”, diz o comerciante Donizete Antônio de Moraes.

“É uma loucura. O pessoal não dá seta. Agora mesmo uma pessoa já me cortou. Vem e para de qualquer jeito. Ultrapassa pela direita. É uma loucura”, reclama a aposentada Silvia Marangoni.

Ruas e avenidas com mais infrações de trânsito em 2022:

Avenida Major Nicácio: 4.738 multas – 10.9% do total

Avenida Adhemar Pereira de Barros: 2.378 – 5.5% do total

Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso: 2.060 — 4,8% do total

Avenida Presidente Vargas: 1.915 multas — 4,4 % do total

Rodovia Tancredo de Almeida Neves: 1.424 multas — 3,3% do total

Rua Monsenhor Rosa: 1.405 multas — 3,2% do total

Avenida São Vicente: 1.127 multar — 2,6% do total

Rodovia João Traficante: 877 multas — 2,0% do total

Avenida Helio Palermo: 807 multas — 1,9% do total

Avenida Brasil: 675 multas — 1,6% do total

Furar o semáforo vermelho é uma das infrações mais cometidas em Franca, SP sinal vermelho

Jefferson Severiano Neves/EPTV

Infrações de trânsito mais cometidas em Franca:

Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto segurança: 11.531 infrações

Multa por não identificação do condutor infrator imposta a pessoa jurídica: 9.449 infrações

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%: 6.230 infrações

Dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular: 5.363 infrações

Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o da parada obrigatória: 1.291 infrações

Transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20% até 50%: 1.203 infrações

Estacionar no passeio, sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, ilhas ou refúgios, ao lado ou sobre canteiro central/divisores de pista de rolamento, marcas de canalização ou gramado ou jardim público: 1.172 infrações

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata