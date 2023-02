Trânsito em trecho da ERS-118, em Gravataí, é bloqueado para obras; veja rotas alternativas

Trabalhos buscam solucionar constantes engarrafamentos no local. Não há previsão de liberação do tráfego. Novas mudanças podem ocorrer até a finalização da obra. A partir desta quinta-feira (9), o trânsito no km 22 da ERS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana, fica bloqueado nos dois sentidos por causa de obras na rodovia. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), os trabalhos buscam solucionar os constantes engarrafamentos no acesso ao Distrito Industrial, um dos principais gargalos da estrada. Veja rotas alternativas abaixo.

A interrupção da via se dá no ingresso ao Distrito Industrial e na conversão à esquerda para a Avenida Centenário (ERS-030), junto à rótula, que é utilizada pelos motoristas que trafegam de Esteio para Gravataí.

“O bloqueio do ingresso ao Distrito Industrial pela Avenida Plínio Gilberto Kroeff ocorre para execução de uma via lateral. Ela servirá como desvio do trânsito da ERS-118, permitindo as escavações necessárias para a construção da trincheira”, explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Conforme o governo do estado, estão sendo investidos R$ 28 milhões na obra. O trabalho ocorre em uma extensão de cerca de um quilômetro e começou no segundo semestre de 2022.

Até o momento, não há previsão de liberação do tráfego. Novas mudanças podem ocorrer até a finalização da obra.

Rotas alternativas

Para acessar o Distrito Industrial, quem trafega no sentido Sapucaia do Sul – Gravataí deve usar a nova via executada entre o Morro do Coco e o Hotel Radar. Essa rota também é a alternativa para quem precisa sair do Distrito.

Rota alternativa para quem trafega na ERS-118

Reprodução/RBS TV

Rota alternativa para quem trafega na ERS-118

Reprodução/RBS TV

Quem circula pela Avenida Centenário ou BRS-290 (Freeway) precisará realizar o retorno junto ao viaduto da Avenida Itacolomi, percorrendo 3 quilômetros em direção a Sapucaia do Sul.

Rota alternativa para quem trafega na ERS-118

Reprodução/RBS TV

No caso dos veículos leves, o retorno para acessar o Distrito Industrial pode ser feito pelas vias municipais junto às avenidas Brasil e Dorival.

Durante as obras, os motoristas que necessitam acessar a Avenida Centenário, no sentido Sapucaia do Sul para Gravataí, devem realizar o retorno nas alças do viaduto localizado na BRS-290 (Freeway) com a ERS-118.

Rota alternativa para quem trafega na ERS-118

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata