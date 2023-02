Trânsito, energia elétrica: após chuvas, veja a situação de Ribeirão Preto nesta quinta-feira (2)

Cidade teve uma série de pontos tomados pela água e quedas de árvores durante a tarde de quarta-feira (1º). Temporal teve volume estimado em 64 milímetros e queda de 577 raios. Em uma hora, chuva de 60 milímetros alaga diversos pontos em Ribeirão Preto

Os impactos negativos da chuva de quarta-feira (1º) em Ribeirão Preto (SP) ainda podiam ser sentidos pelos moradores nesta quinta-feira (1º).

A tempestade de cerca de 64 milímetros e com 577 raios resultou em pontos de alagamento e quedas de árvore em diferentes regiões do município.

Veja, a seguir, como está a situação do trânsito e dos serviços públicos depois da chuva.

Córrego transborda na Avenida Francisco Junqueira em Ribeirão Preto, SP

Vinícius Atila

Locais interditados

Na região Sul, a Avenida Adelmo Perdizza, que tem tido com recorrentes bloqueios durante esse período de chuvas, voltou a ficar alagada e precisou ser completamente interditada.

Na manhã desta quinta-feira (2), a pista no sentido Centro tinha sido liberada, mas seguia bloqueada no sentido Anel Viário Sul, segundo a Transerp. Agentes de trânsito aliavam as possibilidades de liberação para veículos ainda durante a manhã.

Temporal alaga ruas e derruba árvores em Ribeirão Preto, SP

Também houve problemas na Avenida Francisco Junqueira, onde o córrego transbordou, e nas avenidas Caramuru e Braz Olaia Acosta, na saída para o Anel Viário Sul. No local, carros chegaram a retornar de ré e na contramão para fugirem do alagamento.

Segundo a Prefeitura, o cruzamento entre as avenidas Francisco Junqueira e Maria de Jesus Condeixa, na zona Leste, precisou ser interditado, mas as águas do córrego já haviam recuado e o trânsito seguia normalmente nesta quinta-feira.

O Parque Luiz Roberto Jábali (Curupira) foi fechado para segurança dos usuários.

Queda de árvore no Jardim Paulista em Ribeirão Preto, SP

Rodolfo Tiengo/g1

Energia elétrica e semáforos

Durante a chuva de quarta-feira, houve quedas de ao menos 12 árvores, segundo a Defesa Civil. De acordo com a Prefeitura, equipes do Departamento de Limpeza Urbana trabalham na remoção de galhos.

As quedas também resultaram em interrupções na rede elétrica, entre elas na região do Jardim Paulista, próximo ao estádio Palma Travassos, do Comercial.

O local, onde ocorreria mais tarde uma partida pela Série A2, ficou por duas horas sem energia, mas o serviço foi restabelecido por volta das 18h30.

Raio atinge Ribeirão Preto nesta quarta-feira (1º)

Reprodução/EPTV

Em nota, a CPFL infomou que, ao longo da madrugada, foram realizados trabalhos de manutenção que permitiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica para a maior parte dos clientes afetados.

Alguns semáforos também ficaram desligados, mas, segundo a Transerp, todos retomaram a operação. A exceção é o semáforo do cruzamento da Rua José de Alencar com a Avenida Marechal Costa e Silva, devido ao furto da fiação.

Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em Ribeirão Preto, SP

Previsão do tempo: deve chover mais

Ribeirão Preto e a região estão sob alerta da Defesa Civil até sexta-feira (3), com acumulado de chuva que pode chegar a 100 milímetros. O órgão informou que está em alerta para emergências e pode ser acionado pelo telefone 199. Já a GCM está disponível pelo 153.

Segundo a Climatempo, ainda há possibilidade de chuva para os próximos dias em Ribeirão Preto. Confira a previsão do tempo:

Quinta-feira: mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 67% de possibilidade de chuva

Sexta-feira: mínima de 20ºC | máxima de 29º C | 90% de possibilidade de chuva

Sábado: mínima de 21ºC | máxima de 28º C | 67% de possibilidade de chuva

Domingo: mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 90% de possibilidade de chuva

Segunda-feira: mínima de 22º C | máxima de 29º C | 90% de possibilidade de chuva

A cidade teve o mês de janeiro em 2023 mais chuvoso em 16 anos. De acordo com dados da Climatempo, o volume acumulado foi de 365 milímetros, 36% a mais do que a média histórica prevista para a época.

O que fazer em situações de risco?

Em caso de situações de risco provocadas pela chuva, a Defesa Civil dá algumas orientações aos motoristas:

não tentar passar pelos obstáculos

evitar pontos alagados

não estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.

se estiver ao ar livre, procure abrigo seguro longe de árvores e coberturas metálicas frágeis.

Acionar a Defesa Civil pelo 199 ou 153 (Guarda Civil Metropolitana)

