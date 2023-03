Trânsito fica alterado na Avenida Beira Mar, em Aracaju, nesta sexta-feira

A informação foi confirmada pela SMTT. Ponto de bloqueio na Avenida Beira Mar em Aracaju (SE).

SMTT/ arquivo

Nesta sexta-feira (31), o trânsito na Avenida Beira Mar, em Aracaju, ficará parcialmente interditado, das 16h às 20h, no sentido Norte (Centro), por conta da realização de um evento religioso. A informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

A interdição vai do trecho entre o início da Praia Formosa ao Iate Clube de Sergipe. Os veículos que trafegam na avenida Beira Mar, no sentido Norte, serão desviados pela avenida Anísio Azevedo.

Segundo a SMTT, haverá um bloqueio temporário no cruzamento da rua Duque de Caxias com avenida Ivo do Prado. Nesse ponto, os veículos não poderão convergir à esquerda. Também haverá um bloqueio temporário na avenida Augusto Maynard, sentido Centro. O trânsito será liberado nesses dois pontos após a saída do cortejo.

A previsão é que o trânsito no local esteja totalmente liberado às 20h. Agentes da superintendência estarão no local, fazendo os bloqueios e orientando os condutores.

Por conta do evento, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 16h às 20h, e serão desviadas pela avenida Anísio Azevedo, rua Cedro e avenidas Augusto Maynard e Ivo do Prado. São elas:

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

035 – Terminal Rodoviário / Mercado via Nova Saneamento

051 – Atalaia / Centro

701 – Jardim Atlântico / Mercardo via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

Outro bloqueio

No domingo (2), será realizada uma caminhada na Orla da Atalaia. O trânsito ficará bloqueado, das 15h às 18h, na avenida Santos Dumont, sentido Norte, desde a rotatória do Corpo de Bombeiros até o Oceanário.

pappa2200