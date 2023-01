Trânsito na Avenida Beira Mar em Aracaju fica alterado neste sábado

A alteração também provoca mudanças no itinerário de linhas do transporte público. Ponto de bloqueio na Avenida Beira Mar em Aracaju (SE).

SMTT

O trânsito na Avenida Beira Mar, em Aracaju, fica alterado na tarde deste sábado (28) por conta do desfile de um bloco carnavalesco. A alteração vai da avenida Augusto Maynard à otatória que dá acesso à ponte Godofredo Diniz, no Bairro Coroa do Meio.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju o trânsito vai ser bloqueado ás 14h30 e deve ser liberado após as 21h.

Transporte Público

Por conta das interdições no trânsito, algumas linhas do transporte público sofrerão alterações nos itinerários. São elas:

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS1 – Circular Shoppings 01

100 CS2 – Circular Shoppings 02

310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar

701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

