Trânsito na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, é normalizado após interdição por queda de árvores

Pista ficou interditada por cerca de uma hora e meia. Incidente aconteceu nos kms 227 e 236. Equipes da CCR RioSP atuaram na remoção das árvores da Via Dutra

Divulgação/PRF

O trânsito na pista de descida da Serra das Araras, na Via Dutra, e Piraí (RJ), foi normalizado no fim da noite de quarta-feira (15) após a queda de duas árvores interditar a estrada por cerca de uma hora e meia.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, os incidentes aconteceram na altura dos quilômetros 227 e 236, em decorrência das chuvas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as duas faixas ficaram bloqueadas por conta dos troncos que tombaram e se espalharam pela pista. O congestionamento passou de nove quilômetros.

Durante o trabalho de desobstrução da via, quando o trânsito estava fluindo em meia pista, dois carros bateram na altura do km 235. Ninguém ficou ferido.

Queda de árvores fecha descida da Serra das Araras

Divulgação/PRF

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Ferla