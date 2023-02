Trânsito na ponte Aracaju-Barra permanece em meia pista durante o Carnaval

A informação foi divulgada pela prefeitura do município da Barra dos Coqueiros; orientação é que motoristas que vão para Pirambu e Japaratuba utilizem a BR-101. Obras na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, em Sergipe, deixa trânsito em meia pista.

Anderson Barbosa/ TV Sergipe

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros informou, neste sábado (18), que devido ao trabalho de manutenção que está sendo executado pelo governo do estado, o trânsito na ponte Construtor João Alves continuará em meia pista durante o período carnavalesco. É recomendado que motoristas que vão para Pirambu e Japaratuba utilizem a BR-101.

Segundo a prefeitura, desde às 15 horas, foi realizada a interdição da Avenida Oceânica, no trecho da Rua Heitor Villa Lobos (próximo ao Cemitério Boa Hora) até a Praça Santa Luzia para passagem do arrastão com trio elétrico, que fazem parte da programação do Barra Folia. À noite, para realização dos shows na Praça do Prisco Viana, as ruas adjacentes (M, N, U, V, W, Y e Avenida Canal sentido Oceânica) também estão bloqueadas.

Os itinerários do transporte público também foram alterados. Ao invés da Oceânica, no sábado, os ônibus das linhas 611 (Barra dos Coqueiros/Mercado), 021 (Barra dos Coqueiros/Centro), 609 (Atalaia Nova/Mercado) e 610 (Litoral Norte/Mercado) entrarão na Rua São João Batista, na Rodovia SE-100, e passar pelas Ruas São Marcos, Paulo Tarso e C, no Loteamento Olimar. A previsão de liberação do trânsito na avenida é às 19h.

Praia da Costa-Atalaia Nova

Entre este domingo (19) e a próxima terça-feira (21), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) fará a interdição da Rodovia José de Campos para a passagem do arrastão do Barra Folia. Às 15h, toda extensão da via será bloqueada, a partir da Rotatória do Caranguejo até a entrada da Atalaia Nova. O fluxo de veículos será desviado para a Rua Praia da Costa – paralela à praia e a José dos Campos.

Em virtude do bloqueio da rodovia, as linhas de ônibus 609 (Atalaia Nova/Mercado) e 610 (Litoral Norte/Mercado) que transitam a José de Campos em direção a Atalaia Nova terão percurso encerrado na Rotatória do Caranguejo.

