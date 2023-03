Trânsito na ponte do Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, terá interdição parcial neste sábado, diz DNIT

Uma das faixas no sentido capital-interior, no trecho entre os km 102 e 104 da BR-290, terá adoção do sistema pare e siga. Conforme o DNIT, a interdição ocorrerá das 9h30 às 16h30. Ponte sobre o Delta do Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul

O trânsito entre os km 102 e 104 da BR-290, que corresponde ao trecho sobre a Ponte do Rio Jacuí, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, será interditado parcialmente neste sábado (25), das 9h30 às 16h30.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), uma das faixas no sentido capital-interior será bloqueada, com adoção do sistema de pare e siga.

A interdição será necessária para que se realizem serviços de limpeza e caiação da ponte. Segundo o DNIT, o local será sinalizado, com placas indicativas e cones, visando à segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços serão adiados.

