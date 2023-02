Trânsito na ponte sobre o rio Poxim, em Aracaju, é novamente alterado nesta quinta-feira

Obras seguem sendo realizadas no local. Ponte do Rio Poxim em Aracaju

SMTT/Aracaju/Arquivo

O trânsito da ponte sobre o rio Poxim, em Aracaju, está bloqueado nesta quinta-feira (9), no sentido Norte (praias/Centro), para a continuação de uma obra no local. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o bloqueio da via acontece às 8h e a previsão é que o trânsito seja liberado no final do dia.

Um binário será montado no sentido oposto, nos dois dias, para garantir a circulação dos veículos.

A SMTT orienta aos condutores que redobrem a atenção ao passarem pelo local, e se possível, utilizem rotas alternativas, a exemplo das avenidas Delmiro Gouveia, Adélia Franco, Paulo VI, Augusto Franco, Etelvino Alves e José Carlos Silva.

