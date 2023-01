Trânsito na ponte sobre o rio Poxim em Aracaju será alterado nesta quarta e quinta

Interdição acontece para realização da obra. Trânsito na ponte sobre o Rio Poxim em Aracaju (SE).

O trânsito na ponte sobre o rio Poxim, em Aracaju, será alterado, nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), para a continuação de uma obra no local. A informação é da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Nesta quarta-feira, a interdição acontece das 8h às 12h, no sentido Norte (Centro), para realização do serviço de retiradas de treliças com a utilização de dois guindastes. Já na quinta-feira, acontece mais uma etapa de concretagem das vigas, sendo necessário a interdição parcial da via, também no sentido Norte, a partir das 8h, com previsão de liberação do trânsito no final do dia. Um binário será montado no sentido oposto, nos dois dias, para garantir a circulação dos veículos.

Meia pista

A partir do dia 26, no final do dia, até 1º de fevereiro, o trânsito na ponte, sentido Norte, ficará em meia pista para continuidade do serviço de desmontagem das treliças. Agentes da SMTT estarão no local garantindo a fluidez do trânsito e orientando os condutores.

A SMTT recomenda aos condutores que, se possível, optem por rotas alternativas, a exemplo das avenidas Delmiro Gouveia, Paulo VI, Etelvino Alves, Augusto Franco e José Carlos Silva.

