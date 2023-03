Trânsito na ponte sobre o Rio Poxim fica parcialmente bloqueado nesta quarta em Aracaju

Segundo a SMTT, o bloqueio da via acontece das 9h às 14h. Ponte sobre Rio Poxim em Aracaju

TV Serigpe

Nesta quarta-feira (8), o trânsito na ponte sobre o Rio Poxim, na avenida Beira Mar, em Aracaju, será bloqueado no sentido Centro para a retirada de um pórtico em mais uma etapa da obra de ampliação da via. A informação foi divulgada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo a SMTT, o bloqueio da via acontece das 9h às 14h e será montado um binário no sentido oposto à interdição, para facilitar a circulação dos veículos na ponte.

Ainda de acordo com a SMTT, os condutores devem redobrar a atenção ao passarem pelo local, e se possível, devem utilizar rotas alternativas, como as avenidas Delmiro Gouveia, Adélia Franco, Paulo VI, Augusto Franco, Etelvino Alves e José Carlos Silva.

pappa2200