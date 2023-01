Trânsito perto da ponte de Porto Nacional terá esquema de pare e siga nesta terça-feira (31)

Construtora responsável fará o encaixe de um desvio para a pista. Obras vão começar por volta das 7h, segundo a Ageto. Construção da nova estrutura da ponte de Porto Nacional começou em 2019

TV Anhanguera/Reprodução

Os motoristas que precisarem passar pela ponte na TO-255, em Porto Nacional, deverão ter atenção nesta terça-feira (30), já que o trânsito funcionará no esquema de pare e siga. A empresa responsável pela construção da nova ponte vai fazer o encaixe de um desvio à pista.

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) informou que as obras vão começar por volta das 7h e seguir até o fim dos trabalhos. Portanto, não há hora determinada para o sim do procedimento na TO-255.

O desvio, segundo a Ageto, é possibilitar o transporte de vigas do canteiro de obras à obra da ponte. A previsão é que a transporte desse material seja feito a partir da próxima semana.

LEIA TAMBÉM:

Prazo para finalização da ponte de Porto Nacional é prorrogado até julho de 2024

Primeiras imagens de como a nova ponte de Porto Nacional deve ficar são divulgadas

Ponte de Porto Nacional recebe o nome de Prefeito Antônio Poincaré de Andrade, pai do presidente da AL

Ponte de Porto Nacional está sendo construída

Thiago Sá/Governo do Tocantins

Até o momento, a construção na nova ponte sobre o Rio Tocantins tem está com cerca de 40% da obra concluída. A obra foi contratada pelo governo do estado em 2015, mas começou em setembro de 2019.

No início deste ano, a construção, que deveria terminar em maio deste ano, foi prorrogada por mais um ano. Com a prorrogação, isso deve acontecer somente em julho de 2024.

Atualmente, veículos leves e pedestres podem passar pela estrutura antiga, que é um dos acessos entre Porto Nacional e BR-153, passando pela TO-070. Veículos pesados só atravessam de balsa, já que a ponte não foi considerada segura para este tipo de tráfego.

Veja o alerta da Ageto na íntegra:

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) ALERTA aos motoristas da Ponte sobre o Rio Tocantins, na TO-255, em Porto Nacional, que amanhã dia 31/01/2023, será necessário a realização de PARE e SIGA nas proximidades da ponte. O motivo do PARE e SIGA é provisório, mas necessário para que a empresa construtora da nova ponte possa fazer o encaixe do DESVIO à pista, visando em breve o transporte das vigas do canteiro de obras à obra da ponte.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi