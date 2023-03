Trânsito será alterado no Centro de Santos a partir de segunda-feira

Medida será necessária devido aos serviços de reparo e reforço estrutural do Elevado Aristides Bastos Machado, ao lado da Rodoviária. Trânsito será alterado no centro de Santos para serviços de reparo e reforço estrutural do Elevado Aristides Bastos Machado, ao lado da Rodoviária.

Prefeitura de Santos

As principais vias de acesso ao centro de Santos, no litoral de São Paulo, terão o trânsito alterado a partir de segunda-feira (6). A medida será necessária devido aos serviços de reparo e reforço estrutural do Elevado Aristides Bastos Machado, ao lado da Rodoviária. A passagem dos veículos será interditado no sentido do Valongo, a partir das 9h.

Com o bloqueio, no trecho entre as vias São Francisco e Getúlio Vargas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) orienta os motoristas que vierem pela Vila Mathias, a seguirem pela Praça dos Andradas e ao sair do túnel, ingressar à esquerda na Avenida Visconde de São Leopoldo, rumo à Zona Noroeste e à entrada da Cidade.

Para auxiliar na fluidez do tráfego durante o período de obras, a CET fará operações diárias com agentes, principalmente nos horários de maior movimento, que são de manhã e a tarde, além do monitoramento por meio do Centro de Controle Operacional (CCO).

Em razão do bloqueio da pista do Elevado, a CET vai suspender o sistema de faixa reversível na Avenida São Francisco.

Obra do viaduto

A obra prevê a recuperação dos pilares e guarda-corpos, recebendo inicialmente uma limpeza da superfície; recuperação estrutural, reforma na pavimentação, pintura e melhoria na iluminação, com a instalação de 18 novos postes e de 628 lâmpadas especiais para a iluminação cênica.

O projeto contempla ainda a reurbanização da área sob o viaduto, com a implementação de quadra de basquete e um skatepark. A ambiente receberá ainda bancos e lixeiras e sistema de iluminação exclusivo para esse setor, com implantação de 80 projetores LED.

Os serviços serão realizados pela Terracom Construções, vencedora da concorrência pública e o prazo contratual será de 18 meses.

