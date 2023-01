Trânsito será alterado no próximo sábado na Avenida Beira Mar, em Aracaju

Segundo a SMTT, o motivo é a realização de um bloco carnavalesco. Agentes de trânsito de Aracaju

SMTT/Arquivo

O trânsito será alterado no próximo sábado (28), na Avenida Beira Mar, entre a Avenida Augusto Maynard e a rotatória que dá acesso à ponte Juscelino Kubitschek, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), as alterações serão realizadas devido à realização de um bloco carnavalesco.

As interdições acontecem a partir das 14h30 e a previsão é que a circulação de veículos seja liberada às 21h.

A partir das 14h30, os veículos que trafegam pela avenida Ivo do Prado, sentido Sul (Centro/praias), serão desviados pela Avenida Augusto Maynard. No sentido oposto (praias/Centro), os veículos que trafegam pela Avenida Beira Mar em direção à região Norte da cidade, serão desviados pela Avenida Anísio Azevedo.

Quando começar o desfile do bloco, o bloqueio no sentido Sul (praias) será estendido, e os veículos desviados pela avenida Francisco Porto. À medida que o trio elétrico for se deslocando, o trânsito será bloqueado na Rotatória do Caju, no acesso à ponte Juscelino Kubitschek, desviando todo o fluxo de veículos pela avenida Beira Mar, sentido Sul (praias).

Agentes de trânsito da SMTT estarão durante todo o evento fazendo os bloqueios no trânsito e orientando os condutores.

Transporte Público

Por conta das interdições no trânsito, algumas linhas do transporte público sofrerão alterações nos itinerários. São elas:

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS1 – Circular Shoppings 01

100 CS2 – Circular Shoppings 02

310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar

701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

Sentido: Norte/Sul

– Linha: 003

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Av. Augusto Maynard, Rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, Av. Acrísio Cruz, Av. Francisco Porto.

– Linha: 004

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Av. Augusto Maynard, Rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, Av. Acrísio Cruz, Av. Pedro Valadares, Av. Dep. Silvio Teixeira.

– Linhas: 007 e 702

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Av. Augusto Maynard, Rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, Av. Acrísio Cruz, Av. Pedro Valadares, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Beira Mar (à direita).

– Linhas: 008, 051 e 701

Itinerário: Av. Ivo do Prado, Av. Augusto Maynard, Rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, Av. Acrísio Cruz, Av. Pedro Valadares, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar).

– Linha: 100 CS1

Itinerário: Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar).

– Linha: 100 CS2

Itinerário: Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, Av. Beira Mar (à esquerda), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Pedro Valadares, retorno, Av. Pedro Valadares, Av. Min.Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins).

Sentido: Sul/Oeste

– Linha: 310

Itinerário: Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, Av. Beira Mar (à esquerda), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Pedro Valadares, Rua Ananias Azevedo, Rua Antônio Fagundes Santana, Av. Francisco Porto.

Sentido: Sul/Norte

– Linha: 003

Itinerário: Av. Francisco Porto, Av. Pedro Valadares, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Pedro Valadares, Av. Acrísio Cruz, Rua Cedro, Av. Augusto Maynard, Av. Ivo do Prado.

– Linha: 004

Itinerário: Av. Dep. Silvio Teixeira, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Pedro Valadares, Av. Acrísio Cruz, Rua Cedro, Av. Augusto Maynard, Av. Ivo do Prado.

– Linhas: 007 e 702

Itinerário: Av. Beira Mar, Av. Tancredo Neves, Av. Iolanda Pinto de Jesus, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Pedro Valadares, Av. Acrísio Cruz, Rua Cedro, Av. Augusto Maynard, Av. Ivo do Prado.

– Linhas: 008, 051 e 701

Itinerário: Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, Av. Beira Mar (à esquerda), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Pedro Valadares, Av. Acrísio Cruz, Rua Cedro, Av. Augusto Maynard, Av. Ivo do Prado.

Sentido: Oeste/Sul

– Linha: 310

Itinerário: Av. Francisco Porto, Av. Pedro Valadares, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Jornalista Santos Santana, Av. Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar).

Vittorio Rienzo