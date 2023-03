Trânsito será bloqueado temporariamente para realização de passeio ciclístico em Aracaju neste domingo

O evento celebra os 168 anos da capital. Ponto de bloqueio na Avenida Beira Mar em Aracaju (SE).

SMTT/ arquivo

Neste domingo (11), o trânsito em alguns pontos da capital terá alterações temporárias para realização do passeio ciclístico que faz parte da programação comemorativa aos 168 anos de Aracaju.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), realizadora do evento, a partir das 8h, haverá bloqueios temporários na Colina do Santo Antônio, nas avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, travessa José de Faro, rua Santa Luzia, avenidas Augusto Maynard e Beira Mar e na Rua Jornalista Santos Santana. O passeio encerra no Parque da Augusto franco, no Bairro Jardins.

A concentração acontece a partir das 7h, na Colina do Santo Antônio. A largada será às 8h, e os participantes irão percorrer 10 km pelas principais vias e pontos turísticos da capital.

As inscrições serão realizadas no dia do evento, na concentração, e cada participante deverá levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição não governamental.

Agentes da SMTT farão os bloqueios momentâneos nas vias para a passagem segura dos ciclistas, e logo após a passagem de todos os participantes, o trânsito para veículos será liberado.

valipomponi