Trânsito sofre alterações no sentido de direção em três ruas de Presidente Prudente; VEJA quais são e onde ficam

Locais já foram sinalizados pela Semob na Vila Glória, no Jardim Paulista e no Jardim das Hortências. Trecho entre a Rua Doutor João Gonçalves Foz e a Rua Álvares Machado, na Vila Glória, terá mudança no trânsito em Presidente Prudente (SP)

Bárbara Munhoz/g1

Os motoristas devem ficar atentos às mudanças no sentido do tráfego de veículos em três ruas em Presidente Prudente (SP). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública (Semob) já sinalizou os locais e as alterações serão colocadas em vigor nos próximos dias.

Conforme a equipe da Semob, um dos pontos afetados fica no cruzamento entre a Rua Doutor João Gonçalves Foz e a Rua Álvares Machado, que deixará de ser via de mão dupla, passando a ser de mão única, na Vila Glória.

Trecho entre a Rua Guatemala e a Rua Claudionor Sandoval, no Jardim Paulista, terá mudança no trânsito em Presidente Prudente (SP)

Bárbara Munhoz/g1

A Rua Guatemala também deixará de ser mão dupla e passará a ser mão única no trecho do entroncamento com a Rua Claudionor Sandoval, no Jardim Paulista.

O terceiro local a ser alterado será a Rua Domingos Tófano, que terá o sentido invertido no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Rua Ivone Terra Furlaneto, no Jardim das Hortências.

Rua Domingos Tófano terá seu sentido invertido no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Rua Ivone Terra Furlaneto, no Jardim das Hortências, em Presidente Prudente (SP)

Bárbara Munhoz/g1

