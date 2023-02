Hora do embarque é um momento cercado de cuidados, afinal são atletas que valem de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. Transportar cavalos exige cuidados especiais

TV TEM/Reprodução

Uma série de cuidados deve se tomar ao transportar animais de um lugar para o outro. Com os cavalos, é importante que o transporte garanta o bem-estar e reduza riscos de acidentes.

A preocupação com os cavalos é constante e um dos momentos que exigem maior atenção é o transporte, afinal, trata-se de uma carga viva e de exemplares que não custam pouco.

A hora do embarque é um momento cercado de cuidados, já que são atletas que valem de R$ 100 mil a R$ 1 milhão.

Veja a reportagem exibida no programa em 26/02/2023:

Transportar cavalos exige cuidados especiais

O treinador de cavalos Benedito Marciano está neste ramo há 30 anos e conta que, durante o transporte, o que ninguém quer é que o animal fique estressado na hora do embarque, sendo preciso deixar o animal bem tranquilo.

Um ponto importante é colocar o caminhão em um lugar onde a rampa fica super mansa para que o animal entre tranquilo.

Os melhores veículos para essa finalidade são feitos sob medida, com eixos elevados ou rebaixados conforme o terreno. Todos os detalhes na área interna do caminhão são pensados para a segurança e conforto dos cavalos.

Todo investimento precisa de proteção. Antes do embarque, o cavalo atleta recebe os acessórios necessário para evitar lesões. Vários detalhes ajudam a garantir a integridade física e mental dos atletas.

VÍDEOS: veja as reportagens do Nosso Campo

Acesse + TV TEM | Programação | Vídeos | Redes sociais

Ufficio Stampa