Transporte coletivo: promessas da prefeitura incluem ônibus novos com wi-fi e linha exclusiva para mulheres; confira

O g1 listou as principais mudanças que a prefeitura de Palmas anunciou para o serviço na cidade. Prefeitura apresenta mudanças no transporte coletivo de Palmas

Regiane Rocha/Secom Palmas

Depois de um contubardo período de transição, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas promete melhorias na frota de veículos, novos pontos de ônibus, câmeras de monitoramento e outras mudanças no serviço. A prefeitura anunciou o programa de melhorias nesta semana em uma coletiva de imprensa para marcar os 100 dias em que o poder público assumiu todo o serviço.

Além da nova identidade visual, a gestão fez algumas promessas que estão em processo de implantação ou em estudo de viabilidade e devem ser inseridas no novo sistema de transporte da cidade.

Confira as principais mudanças anunciadas pela ATCP.

Ônibus exclusivos para mulheres

Outra iniciativa anunciada pela prefeitura foi a circulação de carros exclusivos para mulheres. A medida tem o objetivo de coibir situações de assédio sexual contra mulheres.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão com o Instituto Locomotiva mostra que 97% das mulheres já teriam sido vítimas de assédio em meios de transporte. A cozinheira Nilva Neiva aprova a medida. “Sempre os ônibus são muito lotados, sempre tem um engraçadinho folgado pra tirar casquinha das mulheres, então vai ser legal, muito bom”, comenta.

A iniciativa é realidade em várias cidades do país. Em Palmas, esses carros exclusivos vão circular em horários de pico nas principais estações da cidade. De manhã, os ônibus exclusivos vão sair de Taquaralto e dos Aurenys. Já no final da tarde, os carros sairão da estação Apinajé.

Moradores de Palmas falam sobre o que esperam do novo serviço de transporte coletivo

Novos ônibus

A prefeitura também confirmou que vai abrir licitação para a compra de 60 novos ônibus zero quilômetro. “A Casa Civil está com a documentação. Existem modelos de negócio que podem ser aplicados, tanto a compra, quanto a locação. O tempo não vai variar de um modelo para outro”, explicou o presidente da ATCP, Fábio Chaves.

Quando os novos veículos começarem a circular a previsão é de que 250 veículos circulem diariamente.

Novos abrigos

A prefeitura prentende construir 400 novos pontos de ônibus na cidade. “Em relação aos abrigos, o procedimento licitatório está aberto. O edital da licitação vai ser publicado em até 30 dias. A tramitação da licitação vai de acordo com prazos legais”, completou o presidente da ATCP.

Veja o modelo destes novos pontos que foi divulgado pela prefeitura na imagem abaixo.

Modelo de novo ponto de ônibus em Palmas

Reprodução/Prefeitura de Palmas

Gratuidade

A prefeitura anunciou que os ônibus circularão de graça aos sábados domingos e feriados. Houve mudança também na faixa etária para idosos. A gratuidade será para pessoas acima de 60 anos. Antes, a idade mínima era 65.

O professor Manoel Pinheiro, que utiliza o transporte diariamente, comenta a iniciativa. “Se elas se concretizarem, as medidas são boas. Elas merecem adequações dia-a-dia. Se tiver ônibus de graça nos feriados e finais de semana pode ter aumento significativo de passageiros. Então tem que ter mais linhas. Não adianta colocar de graça e andar igual uma lata de sardinha”, pontua o professor.

Além desses públicos, a prefeitura está estudando a ampliação da gratuidade para outros públicos, como pessoas desempregados.

Ônibus do transporte coletivo de Palmas

Regiane Rocha/Secom Palmas

Câmeras de segurança, som e wi-fi

A prefeitura garantiu que serão instaladas câmeras de segurança dentro dos veículos e nas estações, com transmissão em tempo real controlado pela ATCP. Além disso, prevê sistema de som em parceria com rádios comunitárias e rede W-fi gratuita para os usuários.

“Em relação à instalação de Wi-fi e ao sistema de som, o prazo que nós temos é de 90 a 100 dias para instalar em toda a frota. Nós vamos equipando e liberando, é um prazo que vai acontecendo e a população vai começar a usar esses ônibus paulatinamente”, explicou o presidente da ATCP.

Ufficio Stampa