Transporte público de Piracicaba opera com horário especial na terça-feira de Carnaval

Linhas vão seguir os horários de domingos e feriados. Ônibus no Terminal Central de Integração de Piracicaba

Justino Lucente/CCS

As linhas de ônibus do transporte público de Piracicaba (SP) operam com horários diferentes na terça-feira (21), o Carnaval.

Segundo comunicado da prefeitura, na terça-feira os coletivos vão operar com horários de domingos e feriados.

Já nesta segunda-feira (20) e na quarta-feira (22), os ônibus operam normalmente com horários de dias úteis

Todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba podem ser consultados no site tupitransporte.com.br/linhas-e-horarios. Para mais informações, os contatos são pelo telefone 0800 770 35 53 ou pelo WhatsApp (19) 98284-2775.

