Trapezista vestido de Homem-Aranha perde equilíbrio, cai durante apresentação de circo em SC e vai parar no hospital; VÍDEO

Jovem de 17 anos sofreu queda de cerca de 3 metros em Gaspar, no Vale do Itajaí. Trapezista sofre queda durante apresentação de circo em Gaspar, SC

Um trapezista caiu durante uma apresentação no circo em Gaspar , no Vale do Itajaí. Ele ficou ferido, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao hospital.

O acidente ocorreu no circo Rakmer na noite de sexta-feira (17). O dono, Jefferson Rakmer, esclareceu neste sábado (18) que o trapezista já teve alta do hospital. Ele quebrou os dois pulsos (veja mais informações abaixo).

Acidente

O caso ocorreu perto das 20h50 de sexta no bairro Sete de Setembro. A queda foi filmada. O trapezista tem 17 anos, de acordo com os bombeiros.

No vídeo, o jovem aparece em uma estrutura no estilo gangorra, com um círculo menor e outro maior. O trapezista se equilibra. Porém, após a estrutura dar uma volta quase completa, o jovem acaba caindo (assista no vídeo acima).

Trapezista cai durante apresentação de circo em Gaspar

Reprodução/Gaspar Mil Grau

Os bombeiros foram chamados. Segundo relato da corporação, o trapezista estava consciente e disse ter dores nos antebraços e nas costas e foi levado ao hospital em Gaspar.

O que diz o circo

O dono do circo informou que o trapezista perdeu o tempo da apresentação e houve a queda. “Graças a Deus, a queda não foi com grandes problemas. Ele quebrou os dois pulsos. Agora é recuperar. Os médicos já fizeram os procedimentos. É de 15 a 30 dias a recuperação”, afirmou.

Em um vídeo divulgado pelo circo, o trapezista agradece a preocupação do público.

