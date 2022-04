Traqué sans relâche par une érotomane, Guillaume craint pour sa vie et celle de sa compagne

Le jeudi 31 mars, le thème de Ça commence aujourd’hui portait sur l’érotomanie. Guillaume était alors venu témoigner, puisqu’il subit depuis 4 ans la persécution d’une personne atteinte de cette maladie.

Le jeune homme a alors tenu des propos glaçants et a beaucoup touché de par ce qu’il vit depuis des années maintenant : “J’ai eu différentes peurs. J’ai eu la peur d’être suivi d’abord, la peur pour mes proches ou pour ma compagne forcément, puisqu’elle était extrêmement jalouse sur les personnes avec qui j’étais, qui se sont fait agresser aussi, mordus, coups de pied, enfin tout.” a-t-il confié, avant de poursuivre : “J’ai eu des nouvelles d’elle pendant que j’étais en coulisse. Ce sont des amis à moi qui m’ont prévenu parce que tout le monde connaît mon histoire autour de moi. Et les gens qui me connaissent me préviennent quand ils la voient. Récemment, j’étais au Rajasthan, il y a quatre jours et là, elle est exactement là où j’étais il y a quatre jours. Donc l’histoire se poursuit comme si de rien n’était jusqu’à ce jour.” s’est-il exprimé.

“Elle était persuadée que j’étais la réincarnation de cette divinité”

Guillaume a par la suite expliqué comment l’histoire a commencé : “Au début, son attirance était axée sur les choses artistiques que je faisais. Donc elle voulait que je lui apprenne à faire des choses que moi, je faisais, elle me demandait des conseils pour ses spectacles, des choses comme ça. Elle a commencé à m’appeler Shiva (dieu dans la mythologie hindouiste ndlr) et a commencé à me dire qu’elle était persuadée qu’elle était Shakti, la femme de Shiva dans cette mythologie. Elle était persuadée que moi, j’étais la réincarnation de cette divinité.”

Le jeune homme assure ensuite avoir vite compris que quelque chose n’allait pas dans le comportement de cette femme : “Dans les premiers mois, j’ai vu qu’il y avait quelque chose d’anormal. Je peux même exactement dire le jour où j’ai vu la phase 2 arriver de l’érotomanie qui est en 3 phases comme vous avez dit. Au début, on se dit, c’est juste quelqu’un qui apprécie le travail artistique, qui est un peu gonflant, donc on essaie d’être sympa. Et puis au bout d’un moment, on voit que l’insistance est un degré qui est beaucoup plus élevé que dans les cas de figure ordinaires. Donc, là, je me suis interrogé.” a-t-il expliqué, avant de conclure : “Je crois même que c’est ma mère en premier qui m’avait dit : ‘Ça, c’est de l’érotomanie.’ Après, effectivement, j’ai fait mes recherches, je me suis beaucoup renseigné. J’ai l’impression des fois que c’est… La personne qui est érotomane a une espèce d’entité qui est à l’intérieur d’elle comme une espèce de monstre. Et ce monstre, finalement, il y vient à l’intérieur de nous. J’ai rêvé des nuits et des nuits que je la tuais.”

Guillaume Ca commence aujourd’hui © Capture d’écran Ca commence aujourd’hui

Faustine Bollaert Ca commence aujourd’hui © Capture d’écran Ca commence aujourd’hui

Faustine Bollaert © AGENCE

Faustine Bollaert © COADIC GUIREC

Faustine Bollaert © COADIC GUIREC

Faustine Bollaert © Denis Guignebourg

Faustine Bollaert © Denis Guignebourg

Faustine Bollaert © COADIC GUIREC

Faustine Bollaert © VEEREN

Faustine Bollaert © Tiziano Da Silva

Faustine Bollaert © Pierre Perusseau

Faustine Bollaert © COADIC GUIREC