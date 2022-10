Trasformazione Digitale Mario Liberatore Libro che parla di un mondo digitale

Sempre più spesso si sente parlare di transizione digitale; quello che non sempre viene detto è che, però, essa non riguarda semplicemente l’acquisizione di strumenti tecnologici per metterli in uso all’interno dei nostri attuali processi di lavoro, di produzione e di relazione. Si tratta di un vero e proprio cambiamento di mindset, una nuova sfida per l’umanità. «Con il progetto PIDMed (il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Salerno in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli), in questi anni di lavoro sul territorio, ho incontrato imprese molto evolute ed innovative, imprenditori curiosi e interessati alle possibilità della trasformazione digitale. Tuttavia ci sono molte imprese ancora distanti dai processi di innovazione tecnologica in corso e imprenditori addirittura ostili verso la digitalizzazione” – racconta Alex Giordano, docente di Trasformazione Digitale e curatore del prototipo salernitano di Eccellenze in Digitale.

Il progetto Unioncamere, il percorso. Eccellenze in Digitale è un percorso di formazione gratuito – creato su iniziativa di Unioncamere con il supporto di Google.org – che viene proposto a tutti i lavoratori che vogliano accrescere le proprie competenze digitali. La Camera di Commercio di Salerno ha provato a spingersi oltre prototipando un format diverso di Eccellenze in Digitale. La parola d’ordine? Fornire strumenti pratici, immediatamente utilizzabili. «Il 4.0 – continua Giordano – per tanti è ancora lontano ma in molti (soprattutto artigiani, commercianti, ristoratori) hanno manifestato l’interesse ad una digitalizzazione 2.0 per diversificare le occasioni offerte ai loro clienti acquisiti e potenziali, ampliando la loro fetta di mercato. La loro richiesta è di riuscire a padroneggiare alcuni strumenti digitali a vantaggio del marketing e della comunicazione. Per questo le migliori “docenti” non potevano che essere professioniste della comunicazione e del marketing, abituate a lavorare quotidianamente con le organizzazioni e con le imprese.

Donne salernitane protagoniste. Ecco perché, per organizzare l’edizione salernitana di Eccellenze in Digitale, PIDMed ha coinvolto 14 professioniste del digitale tutte originarie di Salerno e dintorni. Precisamente, tredici professioniste salernitane ed una testimonial d’eccezione: Jesse, una tiktoker afro-salernitana che, in questo momento, è un’importante influencer per quanto riguarda le tendenze dell’abbigliamento. Questa versione di Eccellenze in Digitale propone lezioni orientate all’how to: 15 lezioni che diventano una vera e propria “cassetta degli attrezzi”, un manuale narrato sempre a disposizione di imprenditori e lavoratori. La scelta di un gruppo di professioniste tutto al femminile è volutamente e simbolicamente orientata a sottolineare la necessità di affrontare quel gender gap che si presenta come un serio problema nel nostro paese.

Il mercato e le competenze indispensabili. «Secondo l’indice Desi 2021 – ha affermato Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno – l’Italia si attesta al di sotto della media Europea per quanto riguarda la diffusione di competenze digitali nel confronto tra uomini e donne le professioni del digitale continuano ad essere più vantaggiose per i primi. Nonostante ciò nel 2021 si è registrato, per la Regione Campania in generale e per la Provincia di Salerno in particolare, un trend in crescita per quanto riguarda le imprese che hanno scelto di investire nel digitale, inoltre, stando al V Rapporto sull’imprenditoria femminile di Unioncamere, la provincia di Salerno si posiziona sesta nella top-ten nazionale delle province, per numero di imprese al femminile (come valore assoluto), superando la media regionale col 23,4% di imprese femminili all’attivo e quinta per incidenza di imprese femminili giovanili sul totale delle imprese femminili. Anche per questo con il recente bando per i voucher Impresa 4.0 – emanati dalla camera di commercio di Salerno- abbiamo destinato importanti risorse proprio alle imprese giovanili e femminili».

Il progetto Unioncamere-Google. Da otto anni Unioncamere insieme con Google.org propone Eccellenze in Digitale; nell’ultimo triennio i numeri sono stati entusiasmanti: oltre 43mila tra imprenditori e loro collaboratori formati gratuitamente; mille seminari su tutto il territorio nazionale, organizzati dagli oltre 250 digitalizzatori dei Punti impresa digitale appositamente preparati a svolgere questo ruolo con 60 ore di formazione suddivise in 15 moduli. «La Camera di Commercio di Salerno ha partecipato proficuamente al progetto ottenendo ottimi risultati in termini di utenti coinvolti e gradimento con circa 2000 utenti che hanno partecipato ai corsi, innovando la formula progettuale in chiave di contrasto al gender-gap, rendendo disponibili online 15 lezioni fatte da giovani e valenti professioniste del mondo del digitale e coinvolgendo università, media locali e nazionali».

Il ponte dei media. La transizione digitale passa dalla creazione di ponti con attori-chiave, per questo – per Eccellenze in Digitale – sono state create alleanze istituzionali, ma anche altre funzionali a far viaggiare le 15 lezioni in modo crossmediale. Sono stati utilizzati i “nuovi media” (Instagram, Facebook, Youtube), ma anche partnership con i media locali come la Città (il principale quotidiano cartaceo di Salerno che ha ospitato le lezioni anche sulla sua piattaforma web); Lira TV e Radio Alfa. Le docenti hanno anche trovato spazio su The WOM, il media brand digitale creato da Mondadori per parlare alle giovani millenial e offrire alle nuove generazioni contenuti e ispirazioni attraverso i loro canali d’elezione. Non vi resta, allora, che andare a dare un’occhiata e scegliere il corso che più fa per voi sul sito della Camera di Commercio di Salerno o su http://www.pidmed.eu.

