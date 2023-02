Trator capota em ponte na região sudeste do TO e deixa uma pessoa morta e outra ferida

Um homem morreu e uma mulher estava consciente quando as equipes de resgate chegaram ao local, entre Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Trator capotou na zona rural, perto do Povoado Mimosa dos Marinhos

Bombeiros/Divulgação

Um grave acidente envolvendo um trator deixou um homem morto e uma mulher ferida na TO-485, entre os municípios Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga, no sudeste do estado. O veículo capotou quando passava por uma ponte localizada sobre o rio Conceição, na zona rural entre as cidades, na noite de sábado (11).

Um fazendeiro da região acionou os bombeiros por volta das 20h30 e o resgate aconteceu até as 6h deste domingo (12). Quando a equipe chegou ao local, que fica perto no Povoado Mimosa dos Marinhos, viram que Maria Madalena do Nascimento estava consciente e sentada em um dos pneus do trator.

Preso ao veículo estava Ricardo Pereira Oliveira, que não sobreviveu ao acidente. O corpo foi parar no aterro da ponte. A idade das vítimas não foram informadas.

Os bombeiros conseguiram retirar o corpo do local até a chegada da perícia e do Instituto Médico legal (IML), para a remoção do corpo da vítima.

Uma ambulância de Ponte Alta foi ao local e levou Maria Madalena até o Hospital Municipal de Taguatinga, para receber atendimento médico.

Trator parou com as rodas para cima

Bombeiros/Divulgação

