trattato-dell’alto-mare:-storico-accordo-per-proteggere-il-30%-dell’oceano-globale-entro-il-2030

Dopo quasi 20 anni di discussioni e al termine di 38 intense ore di negoziati, la scorsa settimana gli Stati Membri delle Nazioni Unite, riuniti a New York, hanno raggiunto un accordo storico per la protezione e una migliore gestione della biodiversità dell’Alto Mare.

L’Alto Mare è un grande bene comune globale, copre circa metà della superficie del nostro Pianeta ed è una componente vitale della nostra biosfera, fondamentale per la salute dell’intero oceano. Corrisponde alle Aree Oltre la Giurisdizione Nazionale: acque internazionali che non appartengono a nessuno ma che, allo stesso tempo, sono di tutti. Un tempo considerata addirittura una zona priva di vita, in realtà questa vasta porzione di mare non solo è uno scrigno di biodiversità, ma supporta anche il buon funzionamento della Terra: regola il clima e i cicli dei nutrienti, sostiene gli stock ittici costieri, produce ossigeno, sequestra anidride carbonica e fornisce numerosi servizi ecosistemici. Per avere un’idea dell’importanza economica dell’Alto Mare, è stato stimato che il valore monetario rappresentato dall’immagazzinamento di carbonio blu da parte delle acque internazionali vada da 74 a 222 miliardi di dollari all’anno.

Nonostante la sua vastità e l’importanza che ricopre per il nostro Pianeta, ad oggi solo l’1.2% dell’Alto Mare risulta protetto e le attività umane, come sovrapesca e inquinamento, stanno contribuendo sempre di più a determinare impatti negativi sulla biodiversità e sulla salute di questo bene comune, con conseguenze dannose per tutti gli ecosistemi.

Il trattato definito dagli Stati Membri delle Nazioni Unite nella sera tra sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, rappresenta una svolta per la conservazione dell’Alto Mare e pone le basi giuridiche per istituire, anche in queste acque, delle Aree Marine Protette (AMP), tratti di mare in cui la biodiversità è tutelata in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Questo storico accordo è anche uno strumento chiave per raggiungere l’obiettivo di proteggere almeno il 30% dell’oceano globale entro il 2030, concordato a dicembre durante COP15, la Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità che si è svolta a Montréal, in Canada.

Photo by Kris Mikael Krister on Unsplash

Proteggere e conservare almeno il 30% dell’oceano entro il 2030 rappresenta il livello minimo di protezione che secondo la comunità scientifica sarà necessario raggiungere per garantire un oceano sano. Si tratta di un obiettivo globale, che può essere raggiunto solo attraverso la tutela sia delle aree nazionali che delle acque internazionali, come l’Alto Mare.

Mariasole Bianco, esperta di conservazione marina e Presidente di Worldrise, Onlus attiva da dieci anni per la tutela del mare, ha spiegato: “L’obiettivo del 30×30 dovrebbe essere ecologicamente rappresentativo, il che significa che se ci si concentrasse solo sulle Acque Territoriali, verrebbero tralasciati gli habitat critici dell’Alto Mare. Per raggiungere l’obiettivo 30×30 escludendo l’Alto Mare, bisognerebbe proteggere e conservare il 77% delle acque nazionali. Questo è politicamente impossibile. Benché ogni nazione sia incoraggiata a impegnarsi a proteggere e conservare almeno il 30% delle proprie acque nazionali, garantire la creazione di un Trattato capace di proteggere efficacemente l’intero oceano rappresenta un passo avanti fondamentale per il raggiungimento del 30×30 e il benessere di tutti noi”.

Sebbene il Trattato per l’Alto Mare potrà entrare in vigore solo dopo esser stato ratificato da un numero sufficiente di Stati Membri, rappresenta un passo importante verso la protezione di circa la metà della superficie del nostro Pianeta.

L’articolo Trattato dell’Alto Mare: storico accordo per proteggere il 30% dell’oceano globale entro il 2030 proviene da The Map Report.

